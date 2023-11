Remo: vice de Tonhão rebate pedido de impugnação de Renan Bezerra: ‘Choro de quem vai perder’

Milton Campos, candidato à vice-presidência do Remo pela chapa "Remo Mais Forte", encabeçada por Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, se posicionou sobre o pedido de impugnação de candidatura feito pelo também candidato ao executivo azulino, Renan Bezerra. Segundo Milton, a decisão de do candidato adversário, que levou o caso à Assembleia Geral do clube, pode ser classificado como um "choro de perdedor".

"Isso tem parecido choro do Renan [Bezerra]. Até ontem ele era Fábio, foi preterido pelo Gláuber e se revoltou. É choro de quem tá sentindo que vai perder. A comissão fez seu trabalho no primeiro pedido, sem paixão, e seguiu à risca o estatuto. Não acredito que isso seja caso pra Assembleia Geral. Espero que o presidente devolva o caso pra comissão ou julgue improcedente", disse Milton.

A chapa de Renan Bezerra pediu impugnação de Tonhão alegando que a candidatura da situação estava utilizando funcionários do clube para realizar campanha. Um dos colaboradores, segundo a denúncia, teria participado de um “adesivaço” promovido pela chapa de Tonhão.

Inicialmente, o pedido de impugnação foi protocolado na Comissão Eleitoral, mas foi indeferido. Por conta disso, Renan Bezerra entrou com o mesmo recurso na Assembleia Geral (AG) e aguarda a decisão de Daniel Lavareda, presidente casa.

Fora do prazo

De acordo com Milton Campos, o pedido de Renan Bezerra não deve ser levado adiante pela AG devido ao prazo de protocolo. Segundo o candidato à vice-presidência, haveria um prazo e 24 horas para que um recurso negado pela Comissão Eleitoral fosse levado à Assembleia, mas que não foi respeitado.

"Acredito, também, que o recurso deles é intempestivo, já que acho que foi feito depois do prazo de 24 horas previsto no estatuto. Confiamos nas pessoas que estão na Assembleia Geral e na Comissão. Isso é choro de quem tá sentindo que vai perder a eleição", finalizou.

Eleições

A eleição do Remo está marcada para ocorrer no dia 12 de novembro e decidirá quem vai comandar o Leão Azul pelos próximos três anos. Para o pleito de 2023, o colégio eleitoral é formado por 3.438 sócios que escolherão, além do novo presidente, os 100 membros do Conselho Deliberativo, de um universo de 208 candidatos. Para a Assembleia Geral há apenas uma chapa inscrita.