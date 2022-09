Remo vence o Capital-TO no Baenão e está classificado para as oitavas da Copa do Brasil Sub-20

O Remo venceu o Capital-TO por 3 a 1 na estreia da Copa do Brasil Sub-20. O atual bicampeão paraense na categoria não teve dificuldades para derrotar a equipe tocantinense, na tarde desta quarta-feira (28), no Baenão, em Belém.

A equipe azulina dominou a partida desde o início e logo no começo do jogo o Leão abriu o marcador. Lançamento para Thiago Mafra na esquerda, ele entrou na área, tirou a marcação e chutou no canto, o goleiro do Capital fez boa defesa, mas no rebote, Ricardinho mandou para a rede, logo aos seis minutos da primeira etapa.

O Remo criou várias chances de gol durante o primeiro tempo, mas não conseguiu ser efetivo. Na volta para a segunda etapa, o Leão continuou em cima, mas esbarrou na falta de pontaria e também na trave. Mas na reta final o clube paraense conseguiu “matar” a partida.

Após a cobrança de escanteio de Luizinho na primeira trave, Vinícius subiu e testou firme para ampliar o marcador no Baenão, aos 38 minutos, e fez a festa com os companheiros de clube e membros da comissão técnica. Remo 2 a 0.

Mas três minutos depois, o Capital descontou. Jogada pela direita, a bola foi cruzada e Meyzon pegou a sobra dentro da área e mandou para o gol, aos 41 minutos.

O Remo manteve a postura, continuou atacando o Capital e aos 44 minutos, após cruzamento na área do lado esquerdo, Solano escorou e mandou para a rede, fechando o placar em 3 a 1 para o Leão Azul, no Baenão.

O próximo adversário do Remo na Copa do Brasil Sub-20 sai do vencedor do confronto entre Real Ariquemes-RO e Santana-AP, que jogam nesta tarde. Nas oitavas de final os confrontos serão com partidas de ida e volta.

