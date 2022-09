Meia que disputou Série C pelo Remo é anunciado por time da Série B do Campeonato Cearense

O meia Soares, que defendeu o Remo na reta final da Série C de 2022, é o novo reforço do Guarany de Sobral, do Ceará. O jogador, inclusive, foi um dos destaque em uma das postagens da rede social do clube, que vai disputar a Copa Fares Lopes neste final de semana. Veja:

A Copa Fares Lopes é uma espécie de "segunda competição" da Federação Cearense de Futebol (FCF) e dá vaga ao campeão na Copa do Brasil de 2023. Apesar disso, o Guarany de Sobral não figura entre as principais equipes do estado. No primeiro semestre, o clube disputou a Série B do Estadual.

Soares e Remo

O meia Soares foi contratado pelo Remo no início de agosto para as últimas rodadas da primeira fase da Série C. No entanto, com a eliminação precoce do Leão, o jogador deixou Belém após atuar em apenas duas partidas com a camisa azulina.

O jogador, apesar de estar no Guarany de Sobral, está no radar do Remo para a próxima temporada. Assim que forem determinados os nomes do novo executivo de futebol, coordenador técnico e treinador, a diretoria azulina planeja procurar o meia para assinar novo contrato, já visando a temporada de 2023.

Jovem meia de 24 anos, Soares é vinculado ao Atlético-CE, clube da Série C, mas tem sido emprestado para equipes da Segunda Divisão do Brasil. Em 2021, o jogador defendeu o Vitória-BA na Série B e fez 44 jogos e 6 gols pelo Leão da Barra. Já nesta temporada, antes do Remo, o atleta se transferiu para o Sampaio Corrêa, onde fez 26 jogos e marcou dois gols.