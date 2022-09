Remo lança camisa oficial da Copa do Mundo nas cores do Brasil; vídeo

No clima da Copa do Mundo do Catar, a Volt, empresa de material esportivo que veste o Remo, lançou uma camisa oficial do clube azulino para em alusão ao Mundial de futebol. A camisa é na cor amarela, com gola e manga verde e contém o escudo do Remo e detalhes relacionados a Belém a ao Time de Periçá. Não foi revelado o valor da camisa.

