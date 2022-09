Mudança de data: Remo definirá nome de novo executivo apenas em outubro; saiba detalhes

O Remo mudou a prazo para escolher o novo executivo de futebol. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, o profissional responsável por iniciar as contratações para a próxima temporada só será definido em outubro. Antes, a previsão era de que o cargo fosse ocupado até o final de setembro.

De acordo com a fonte, possui alguns cotados para o cargo. Apesar disso, não houve propostas formais a nenhum profissional. A ideia é que, na semana que vem, a diretoria entre em um consenso em relação aos "favoritos" para a posição e ofertas sejam realizadas.

Campeão da Sul-Americana foi cotado

Thiago Gasparino, possível executivo do Remo (Ascom/ Inter de Limeira)

O nome de Thiago Gasparino, ex-executivo do Novorizontino, é um dos cotados para assumir o cargo de executivo de futebol do Leão no ano que vem. O profissional acumula títulos importantes na carreira, mas todos na área de observação de atletas. Como executivo, Thiago possui pouca experiência.

Ex-jogador profissional e atual membro da Associação Brasileira de Executivos de Futebol, Thiago esteve entre 2018 e 2020 no Coritiba e no Athletico-PR, onde foi coordenador de captação e prospecção de atletas. Especialmente no Furacão, Gasparino integrou o Núcleo de Mercado do Futebol e Parcerias e fez parte do grupo diretivo na conquista do tricampeonato paranaense de 18, 19 e 20, da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil 2019. No Coritiba, fez a montagem do time que conquistou o acesso na Série B do Brasileiro.

Próximos passos

Segundo apuração da reportagem, a partir do momento em que coordenador técnico e executivo forem definidos, a diretoria vai poder planejar outros dois setores do futebol do clube: a comissão técnica e elenco. Assim que os profissionais estiverem contratados, uma nova reunião será feita para decidir o futuro treinador do Leão. O objetivo é que o nome escolhido para comandar a equipe no ano que vem esteja em sintonia com coordenador e executivo.

A fonte também informou que, apenas após a chegada do novo treinador, a diretoria vai voltar a se reunir para definir futuras renovações de contrato. Os jogadores que defenderam o Remo em 2022 e tiverem vínculos prorrogados para 2023 terão o aval do novo técnico.