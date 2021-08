Remo: presidente questiona operação do VAR contra o CRB e vai solicitar áudios à CBF

A partida do último final de semana entre Remo x CRB, pela abertura do returno no Baenão, ainda rende pelo estádio azulino. A derrota com dois gols de pênaltis marcados com a ajuda do árbitro de vídeo e a não solicitação de revisão em lances a favor do Remo, fez com o presidente do Leão, Fábio Bentes, se posicionar em relação a utilização de VAR e vai solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os áudios entre os operadores do VAR e o árbitro Thiago Luís Scarascati, de São Paulo.

Veja mais

Em conversa com a equipe de OLiberal, Fábio Bentes irá formalizar uma reclamação junto à CBF e busca entender qual foi a interpretação dada em relação a uma penalidade à favor do CRB, além de dois lances para o Remo, que o árbitro de vídeo não chamou o árbitro de campo para revisão.

“Estamos formalizando [um queixa] via ouvidoria, solicitando também oficialmente os áudios do VAR, para entender como foi a interpretação que foi dada tanto por quem faz a operação o VAR, quanto pelo árbitro, pois tiveram lances no mínimo duvidosos a nosso favor, um em cima do Victor Andrade, onde ouve carga do Gum em suas costas e outro a dúvida se a falta foi dentro ou fora da área, que ele marcou fora, nesses lances o VAR não acionou o árbitro para que ele pudesse verificar”, disse.

Veja mais

A requisição do Remo espera obter todas as informações sobre esse diálogo entre o VAR e o árbitro, caso tenha ocorrido falhas, Bentes pedirá punição aos responsáveis.

Acho que em pelo menos um dos lances poderia ter sido acionado, a exemplo do que ele fez nos pênaltis. No segundo pênalti vimos uma falta no Jansen, todos viram inclusive a imprensa nacional falou e sabemos que esses lances foram capitais. Queremos entender de fato o que ocorreu, vamos requisitar todas informações necessárias e se ficar comprovado que não houve zelo e responsabilidade, vamos solicitar punições aos envolvidos”, finalizou.