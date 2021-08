Vai ter VAR no Baenão! Estádio do Remo está liberado para receber árbitro de vídeo

O Baenão recebeu a visita de membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde avaliaram a situação do estádio remista para a instalação do VAR, que será usado a partir do segundo turno da Série B. A casa do Remo na competição foi aprovada e um local foi definido para receber os equipamentos, além de algumas ter que providenciar algumas situações.

O diretor de estádio Fernando “Blindex” confirmou que a aprovação foi dada, porém algumas situações serão realizadas para cumprir de forma íntegra o protocolo da CBF.

“O Baenão foi vistoriado, recebemos também representante da FPF e da empresa que transmite os jogos. O estádio está apto, ficou decidido que a sala ficará do lado da Avenida Almirante Barroso e que teremos que instalar um aparelho de ar-condicionado, além de mais pontos de energia no local”, disse o diretor azulino.

A Série B do Brasileirão terá o árbitro de vídeo a partir da 20ª rodada, após inúmeros erros ocorridos na competição. Os representantes dos clubes solicitaram à CBF que fosse repensada a utilização da ferramenta, assim como ocorre na Série A. A instituição que comanda o futebol brasileiro acatou o pedido e terá VAR em todo o returno da Série B, além das partidas decisivas das Séries C e D.