Com possível saída, Remo 'liga o radar' e pode trazer novo defensor

O zagueiro Suéliton, que possui contrato com o Remo até o final da Série B, pode deixar o clube e acertar com o ABC-RN, equipe da Série D. A informação foi confirmada por uma fonte interna do Leão Azul, que afirmou que o atleta manifestou interesse em jogar na temporada 2021, porém atualmente é a quarta opção no elenco remista, atrás de Romércio, Kevem e Rafael Jansen.

Suéliton foi contratado pelo Remo, porém na temporada foram apenas quatro partidas disputadas, duas pela Copa do Brasil contra o Atlético-MG e duas pela Série B, diante do CRB-AL, na estreia do Leão na competição e outra no empate em 1 a 1 contra o Goiás-GO, quando entrou no segundo tempo. O jogador nesse período tratou também de pubalgia e acabou perdendo espaço no grupo.

Caso o Suélton vá para o ABC, a negociação será de forma definitiva, sem empréstimo e outro zagueiro será contratado para suprir saída de Suéliton, que já defendeu as cores do clube nordestino nas temporadas 2014 e 2015.

O jogador de 30 anos atuou em Portugal e Bolívia, defendeu as cores do América-MG, Cuiabá-MT, Red Bull Bragantino-SP, Náutico-PE e estava disputando o Paulistão pelo Ituiano-Sp, clube que estava desde 2020.