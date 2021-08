Flores diz que boa gestão do Remo coloca clube na rota de grandes jogadores do Brasil

Antes de assinar contrato com o Remo, em abril deste ano, o meia Erick Flores sabia pouco do futebol paraense. Com o passar do tempo, o jogador passou a entender as rivalidades locais e conhecer um pouco da estrutura do clube. Em entrevista ao programa "Último Lance" desta segunda-feira (23), Erick elogiou a os projetos de desenvolvimento azulino e disse que um bom trabalho na parte administrativa pode colocar o Remo na rota de grandes jogadores pelo Brasil.

"Nesses temos de pandemia fica complicado trabalhar. Não temos tantos recursos e não temos torcida. Apesar disso, aqui no Remo você vê que todos recebem em dia e os projetos saem do papel. Isso outros jogadores observam e aposto que o Remo vai crescer muito mais do que já está crescendo", avaliou o jogador.

Erick chegou a Belém por recomendação do antigo treinador, Paulo Bonamigo, e do executivo de futebol, Thiago Alves. Apesar das boas referências, o meia disse só ter a dimensão do bom trabalho do clube quando chegou na capital do Pará.

"Eu fico o dia inteiro no clube, então vejo tudo acontecer. As pessoas trabalham muito e lutam pelo melhor do clube. Quando você chega aqui que é nítido o crescimento. A diretoria está fazendo um trabalho muito positivo", disse.

A próxima partida do Remo pela Série B do Brasileirão será na sexta (26), às 19h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.