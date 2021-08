Erick Flores fala sobre 'gosto especial' em enfrentar o Vasco: 'Sempre foi meu rival'

A vitória do Remo sobre o Vasco pela 18ª rodada rodada da Série B foi, sem dúvidas, um dos pontos altos da campanha azulina na Segundona. Só que essa partida teve um gostinho especial para o meia Erick Flores. Hoje jogador do Leão Azul, o atleta foi formado pela base do Flamengo. Em entrevista ao programa "Último Lance" desta segunda-feira (23), Flores falou sobre o sabor de vencer do eterno rival.

"O Vasco sempre foi meu adversário. Eu comecei a jogar com oito anos de idade, no Flamengo, e eu aprendi desde sempre que o Vasco era meu rival. Por isso, jogar contra eles tem esse gostinho especial", disse.

A partida de Belém foi a segunda de Erick contra o Vasco no ano. Na primeira, quando o jogador ainda atuava pelo Boavista, o jogo terminou empatado em 2 a 2, pelo Cariocão. Por conta desse resultado, Erick disse que entrou ainda mais focado para a partida contra o cruzmaltino em Belém. Na cabeça do jogador, era importante que o embate entre ele e o clube carioca não ficasse empatado.

"Quando chegou a semana do jogo eu tinha dito pra todo mundo que dava pra ganhar. Nosso time tava bem arrumadinho. Fomos pro jogo e conseguimos o resultado. Foi, pra mim, nossa melhor partida na Série B", contou Erick.

A próxima partida do Remo pela Série B do Brasileirão será na sexta (26), às 19h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.