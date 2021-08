Flores fala sobre adaptação no Remo e revela detalhes da eliminação no estadual: 'Senti muito'

Apesar de estar há quatro meses em Belém, o meia do Remo Erick Flores ainda segue se adaptando às rotinas do clube azulino. Em entrevista ao programa "Último Lance" desta segunda-feira (23), o atleta falou sobre os desafios que enfrentou na chegada ao clube paraense. Além disso o jogador deu detalhes sobre a eliminação para a Tuna, na semifinal do Parazão.

De acordo com o meia, a partida contra a Tuna foi o "ponto baixo" da passagem dele em Belém. Ele revela que o resultado negativo o deixou sem confiança, tornando o processo de adaptação ainda mais difícil.

"No estadual eu joguei cinco jogos. Acho que comecei bem, mas tive a infelicidade de perder um pênalti em uma semifinal. Eu baixei a guarda e fiquei muito sentido. Aquilo me doeu muito. Eu fiquei sem confiança e jogar daquela forma é horrível", relatou o jogador.

A partir dessa partida, o jogador passou a ser preterido em algumas partidas e ficou de fora em confrontos importantes. Quando ele começou a pensar que a passagem por Belém seria mais curta que o esperado, uma oportunidade bem aproveitada se transformou em um "divisor de águas" para a sequência dele no clube.

"Tudo mudou no jogo contra o Náutico. Eu sabia que se fosse mal naquele jogo não teria mais chances aqui no Remo. Então eu entrei focado e consegui fazer um bom jogo. Desde então consegui manter regularidade e consegui uma vaga no time titular", disse o jogador.

O espaço entre os titulares não se deve somente à determinação de Erick Flores. O meia foi beneficiado com a chegada de Felipe Conceição. Desde a chegada do novo treinador, Erick passou a jogar mais no meio de campo, posição em que atuava há mais tempo.

Antes disso, o jogador participava dos jogos como atacante, aberto na ponta direita. Ele revela que, durante a passagem de Paulo Bonamigo pelo Leão, ele só atuou na posição de origem em uma partida.

"Quando eu cheguei eu falei que jogava de meia e como segundo volante. Já tinha trabalhado com o Bonamigo antes e exercido essas funções. Mas enquanto ele esteve aqui eu não joguei assim. Fui jogar nessa posição apenas contra o Sampaio Correia. Na função que eu jogava com Bonamigo, de ponta, eu não atuava há pelo menos um ano", disse Erick.

A próxima partida do Remo pela Série B do Brasileirão será na sexta (26), às 19h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.