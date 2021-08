VÍDEO: VAR 'decide' jogo e Remo perde para o CRB no Baenão pela Série B do Brasileirão

O Remo voltou a tropeçar dentro de casa na Série B. O Leão foi derrotado pelo CRB-AL por 2 a 1, na noite deste sábado (21). Com o revés o clube paraense permanece com 26 pontos na 12ª posição, mas pode ser ultrapassado pelo Brusque-SC, que joga neste domingo (22), contra a Ponte Preta-SP.

O badalado árbitro de vídeo fez a sua estreia no Baenão e foi determinante no resultado da partida. Os gols do CRB foram de pênaltis por Bressan, os dois foram marcados após o árbitro Thiago Luís Scarascati, de São Paulo (SP), consultar o VAR. Jefferson descontou para o Remo em um chute de fora da área.