Remo leva vantagem histórica sobre o Vitória e reestreia na Série A

O Clube do Remo reestreia na Série A na próxima quarta-feira (28), depois de 31 anos sem disputar a primeira divisão do futebol nacional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Leão Azul viaja a Salvador (BA) para enfrentar o Vitória e estrear no Brasileirão 2026. No retrospecto do confronto entre as equipes, o Remo leva vantagem: são sete vitórias azulinas, seis empates e seis derrotas.

O primeiro jogo aconteceu em 1972, válido pela primeira divisão, e terminou empatado em 0 a 0, na Fonte Nova. A primeira vitória remista foi em 1974, também pela Série A, por 3 a 1, com dois gols de Alcino e um de Amaral.

VEJA MAIS

O último duelo entre as equipes ocorreu em 2022, pela Série C, no Banpará Baenão. O Remo venceu por 2 a 1, com gols de Leonan e Brenner. Nos 19 jogos do confronto, o Remo marcou 19 gols, sofreu 14 e ficou cinco partidas consecutivas sem ser derrotado pelo Vitória.

Entretanto, quando o assunto é Série A, o Leão baiano acumula vantagem sobre o Leão paraense. Desde o início da era dos pontos corridos, em 2003, o Vitória disputou a elite em 10 temporadas, enquanto o Remo fará sua estreia nesse formato, após 31 anos afastado da primeira divisão.

Vitória e Remo se enfrentam a partir das 19 horas, no estádio Barradão, em Salvador.