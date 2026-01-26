Remo leva vantagem histórica sobre o Vitória e reestreia na Série A Leão Azul enfrenta o rival baiano em Salvador após 31 anos fora da elite, com retrospecto positivo no confronto direto O Liberal 26.01.26 16h38 Vitória e Remo são velhos conhecidos do futebol brasileiro. (Jhony Pinho / AGIF - Agência de Fotografia / Estadão Conteúdo) O Clube do Remo reestreia na Série A na próxima quarta-feira (28), depois de 31 anos sem disputar a primeira divisão do futebol nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão Azul viaja a Salvador (BA) para enfrentar o Vitória e estrear no Brasileirão 2026. No retrospecto do confronto entre as equipes, o Remo leva vantagem: são sete vitórias azulinas, seis empates e seis derrotas. O primeiro jogo aconteceu em 1972, válido pela primeira divisão, e terminou empatado em 0 a 0, na Fonte Nova. A primeira vitória remista foi em 1974, também pela Série A, por 3 a 1, com dois gols de Alcino e um de Amaral. VEJA MAIS Patrick de Paula brilha na estreia do Remo e busca retomar bom futebol Volante foi responsável por assistência na vitória de virada sobre o Bragantino e projeta temporada depois de recuperação de lesões Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina O último duelo entre as equipes ocorreu em 2022, pela Série C, no Banpará Baenão. O Remo venceu por 2 a 1, com gols de Leonan e Brenner. Nos 19 jogos do confronto, o Remo marcou 19 gols, sofreu 14 e ficou cinco partidas consecutivas sem ser derrotado pelo Vitória. Entretanto, quando o assunto é Série A, o Leão baiano acumula vantagem sobre o Leão paraense. Desde o início da era dos pontos corridos, em 2003, o Vitória disputou a elite em 10 temporadas, enquanto o Remo fará sua estreia nesse formato, após 31 anos afastado da primeira divisão. Vitória e Remo se enfrentam a partir das 19 horas, no estádio Barradão, em Salvador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2025 remo x vitória futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 Futebol Remo leva vantagem histórica sobre o Vitória e reestreia na Série A Leão Azul enfrenta o rival baiano em Salvador após 31 anos fora da elite, com retrospecto positivo no confronto direto 26.01.26 16h38 Futebol Patrick de Paula brilha na estreia do Remo e busca retomar bom futebol Volante foi responsável por assistência na vitória de virada sobre o Bragantino e projeta temporada depois de recuperação de lesões 26.01.26 16h09 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15