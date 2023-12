Remo lança novo sócio-torcedor com festa, pagode, forró e sorteio de moto elétrica; saiba mais

O Remo lança hoje (21) o novo Programa Nação Azul sócio-torcedor para a temporada 2024. O evento ocorre na casa de shows Barka, em Belém, e terá início às 19h. O clube irá divulgar os novos planos, além das novas parcerias disponíveis nas redes de vantagens do associado.

Os ingressos para o evento estão disponíveis na Sede social do Remo e também na sala do Nação Azul. Cada sócio-torcedor adimplente do clube poderá levar dois acompanhantes. A festa de lançamento do novo Programa Nação Azul contará com as atrações Papo em off, Forró Nu12, além de Djs.

Os sócios-torcedores podem sair da festa com uma moto elétrica, que faz parte de uma lista de prêmios que serão sorteados pelo clube. O Programa Nação Azul também irá realizar a adesão de novos associados no local. Quem renovar ou aderir ao plano anual, receberá um voucher da camisa 1 do Remo de 2024.

Veja os prêmios que serão sorteados aos sócios-torcedores adimplentes

Moto elétrica – Prêmio exclusivo para sócio anual

Eletrodomésticos

Kit Volt

Camisa oficial 2024 – Camisa 1, 2 e 3

Uma semana no apartamento quadruplo na Gav Resorts

R$200 de bônus na Net nacional

Kit camisa réveillon (masculina, feminina e infantil)

Um adesão ao sócio-torcedor anual