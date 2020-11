Remo lamenta morte de Maradona nas redes sociais: 'Descanse em paz, Dieguito'

A morte de Diego Maradona mexeu com os fãs de futebol pelo mundo. Em Belém, o Remo, através de seu perfil oficial no Twitter, lamentou o falecimento do ex-jogador e ídolo da Seleção Argentina.

Em publicação no microblog, o Remo cita o ex-jogador como um dos maiores do mundo e deseja força aos familiares, amigos e fãs.

“O Clube do Remo lamenta profundamente o falecimento de Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores da história do futebol. Desejamos muita força aos amigos, familiares e fãs da lenda argentina. Descanse em paz, Dieguito”, postou.