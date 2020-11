Adiós, Maradona! Clubes, atletas e torcedores lamentam morte de ídolo argentino nas redes

O mundo do futebol parou com a notícia, no começo da tarde desta quarta-feira, de que o ídolo argentino e um dos maiores jogadores da história Diego Maradona faleceu. Poucos dias após completar 60 anos, Maradona sofreu uma parada respiratória e foi encontrado morte dentro de sua casa, em Tigre. Nas redes sociais, clubes, jogadores e torcedores se despediram do astro.+Veja a tabela da Libertadores

Jogadores de várias nacionalidades se manifestaram sobre a perde irreparável ao futebol mundial. Entre eles, Mbappé, Careca, ex-parceiro de Maradona na Itália, e Rivaldo usaram as redes sociais para se despedir.

Privileged to have met him. Very sad news. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/x2LcIeQPqr — Harry Kane (@HKane) November 25, 2020

Clubes de diversos cantos do mundo se pronunciaram sobre o falecimento do eterno camisa 10, inclusive o Napoli, time italiano onde Maradona brilhou.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Diego Armando Maradona#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2020

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

Hasta siempre, Diego. Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

Uma verdadeira lenda do esporte. Descanse em paz, Diego Maradona. pic.twitter.com/JIsE4TNSZF — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) November 25, 2020

Per Sempre 💙 Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Rest In Peace, Diego Armando Maradona 🙏 pic.twitter.com/JB0DiVEwxH — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 25, 2020

O Atlético lamenta profundamente o falecimento do eterno craque Diego Maradona, marcado na memória dos torcedores argentinos e de todos os que amam o futebol. ¡Adiós, Pibe de Oro! Descanse em paz. pic.twitter.com/nlEs897HxB — Atlético 😷 (@Atletico) November 25, 2020

Lenda. A paixão pelo futebol em todo o planeta se construiu, também, por causa dele. O futebol lhe agradecerá eternamente. Descanse em paz, Diego. pic.twitter.com/uuvEsVbnyP — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 25, 2020

Hoje o futebol se despede de uma lenda. De inegável importância para a história do nosso esporte, esteve presente na reinauguração do Estádio Olímpico Monumental.Nossos sentimentos à família, amigos, fãs e admiradores do craque. Descanse em paz, Diego Maradona. pic.twitter.com/ffkQLjjbqQ — Grêmio FBPA (@Gremio) November 25, 2020

Diversos torcedores também inundaram o Twitter com mensagens de lamentos à perda de um dos maiores astros do futebol. Veja o que disseram:

Obrigado pelo futebol, Maradona. Um dos melhores do planeta. Seu legado será eterno. Descanse em paz, D10S! pic.twitter.com/CAwUTz0JR3 — Messi Brasil (@PortalMessiBRA) November 25, 2020

uma narração incrível para um gol antológico. D10S, Maradona.pic.twitter.com/GpZUR4Aqgl — ً (@YuuBakaa) November 25, 2020