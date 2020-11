Argentino, atacante ex-Remo lamenta morte do ídolo Maradona e diz: 'Ele foi justiça'

A morte de Diego Armando Maradona nesta quarta-feira (25), deixou o atacante ex-Remo, Nano Krieger, desolado. Argentino, Nano chegou ao Remo em 2017, vindo do Huracán (ARG) e era muito querido por jogadores e funcionários. Em conversa com a equipe de OLiberal, Krieger relatou que está em choque com a morte do ídolo.

“Aqui o momento é de tristeza. Toda família em frente à TV, meu pai chorando... toda Argentina tá assim”, disse.

Emocionado, Nano Krieger, de 25 anos, disse que o Maradona é muito mais que um jogador e relembrou a Guerra das Malvinas, na década de 80.

“Em 1982 foram quase mil argentinos mortos na Guerra das Malvinas, contra o Reino Unido. Quatro anos depois, Maradona marca dois gols contra a Inglaterra, um deles aquele de mão. Maradona foi muito mais que futebol para a Argentina, amigo. Ele foi justiça também”, disse.

Nano Krieger fez cinco partidas e um gol com a camisa do Remo. O jogador atuou nas categorias de base do Boca Juniors, clube do coração de Diego Maradona.