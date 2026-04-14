Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados

Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco

Patrick de Paula é um dos relacionados para o duelo (Samara Miranda / Remo)

O Remo finalizou a preparação para o duelo contra o Águia de Marabá, pela quarta rodada da Copa Norte, nesta terça-feira (14), no Baenão, em Belém. A delegação azulina embarca para Marabá por volta das 13h.

O time que vai encarar a equipe marabaense segue sendo alternativo, com alguns integrantes do elenco da Série A, como Patrick de Paula, Leonel Picco, Zé Ricardo e Zé Welison.

Além disso, Léo Condé também relacionou os atacantes Alef Manga, titular do time azulino no Campeonato Brasileiro, Diego Hernández, João Pedro, Poveda e Yago Pikachu. No setor defensivo, o técnico optou por Kayky Almeida e Léo Andrade, além de Cufré e Tassano. O gol será de Ivan Quaresma ou Ygor Vinhas. Marcelo Rangel segue em Belém com o restante do elenco, se preparando para o próximo duelo no Brasileirão, que será contra o RB Bragantino.

Rafael Monti, que vinha sendo relacionado na Copa Norte, ficou de fora da lista. Desta vez, também não há atletas da base relacionados.

Durante a manhã, Léo Condé comandou um treino tático em campo reduzido e encerrou com um trabalho técnico voltado para a finalização. O treinador havia apontado a falta de efetividade do Leão Azul no ataque, não só na Copa Norte, mas no Brasileirão também, após a vitória sobre o Amazonas-AM, na terceira rodada do torneio.

Jogo importante

Este será o quarto confronto entre o Leão Azul e o Azulão na temporada. As equipes já se enfrentaram três vezes no ano: na final da Supercopa Grão-Pará, na primeira fase do Parazão e nas quartas de final do estadual.

O duelo de quarta-feira é uma briga direta por uma vaga na próxima fase da Copa Norte. O Remo precisa vencer para manter as chances de classificação. Já para o Águia, um empate é suficiente.

Confira os relacionados

Goleiros

  • Ivan Quaresma
  • Ygor Vinhas

Defensores

  • Cufré
  • Kayky Almeida
  • Léo Andrade
  • Tassano;

Meias

  • David Braga
  • Jaderson
  • Leonel Picco
  • Patrick de Paula
  • Pavani
  • Zé Ricardo
  • Zé Welison

Atacantes

  • Alef Manga
  • Diego Hernández
  • João Pedro
  • Poveda
  • Yago Pikachu.
