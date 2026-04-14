Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco O Liberal 14.04.26 12h37 Patrick de Paula é um dos relacionados para o duelo (Samara Miranda / Remo) O Remo finalizou a preparação para o duelo contra o Águia de Marabá, pela quarta rodada da Copa Norte, nesta terça-feira (14), no Baenão, em Belém. A delegação azulina embarca para Marabá por volta das 13h. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O time que vai encarar a equipe marabaense segue sendo alternativo, com alguns integrantes do elenco da Série A, como Patrick de Paula, Leonel Picco, Zé Ricardo e Zé Welison. Além disso, Léo Condé também relacionou os atacantes Alef Manga, titular do time azulino no Campeonato Brasileiro, Diego Hernández, João Pedro, Poveda e Yago Pikachu. No setor defensivo, o técnico optou por Kayky Almeida e Léo Andrade, além de Cufré e Tassano. O gol será de Ivan Quaresma ou Ygor Vinhas. Marcelo Rangel segue em Belém com o restante do elenco, se preparando para o próximo duelo no Brasileirão, que será contra o RB Bragantino. VEJA MAIS Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista Rafael Monti, que vinha sendo relacionado na Copa Norte, ficou de fora da lista. Desta vez, também não há atletas da base relacionados. Durante a manhã, Léo Condé comandou um treino tático em campo reduzido e encerrou com um trabalho técnico voltado para a finalização. O treinador havia apontado a falta de efetividade do Leão Azul no ataque, não só na Copa Norte, mas no Brasileirão também, após a vitória sobre o Amazonas-AM, na terceira rodada do torneio. Jogo importante Este será o quarto confronto entre o Leão Azul e o Azulão na temporada. As equipes já se enfrentaram três vezes no ano: na final da Supercopa Grão-Pará, na primeira fase do Parazão e nas quartas de final do estadual. O duelo de quarta-feira é uma briga direta por uma vaga na próxima fase da Copa Norte. O Remo precisa vencer para manter as chances de classificação. Já para o Águia, um empate é suficiente. Confira os relacionados Goleiros Ivan Quaresma Ygor Vinhas Defensores Cufré Kayky Almeida Léo Andrade Tassano; Meias David Braga Jaderson Leonel Picco Patrick de Paula Pavani Zé Ricardo Zé Welison Atacantes Alef Manga Diego Hernández João Pedro Poveda Yago Pikachu. 