Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá O Liberal 14.04.26 11h56 Treinador Léo Condé segue com time alternativo no torneio (Samara Miranda / Ascom Remo) O Remo tem um compromisso muito importante nesta quarta-feira (15) para as pretensões do clube na Copa Norte e na Copa Verde. O time azulino encara o Águia de Marabá fora de casa para manter vivas as chances de classificação para a segunda fase do torneio regional. A equipe azulina precisa vencer; do contrário, não se classifica. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão Azul é o terceiro colocado da tabela, com quatro pontos, conquistados com uma vitória e um empate. A equipe azulina está cinco pontos atrás do líder Porto Velho-RO e do vice Águia de Marabá, próximo adversário. O máximo de pontos que o Remo pode alcançar é 10. Assim, o clube precisa vencer os dois próximos jogos e torcer por tropeços dos rivais. Tanto o Azulão quanto o Porto Velho terão que perder as duas próximas partidas ou somar, no máximo, um ponto, enquanto o Leão Azul terá que somar os seis pontos em disputa e melhorar o saldo de gols, que, no momento, é 0, contra seis e cinco dos dois primeiros colocados. VEJA MAIS Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco Remo é o time que mais perde e empata no Brasileirão Com cinco empates e cinco derrotas em 11 rodadas, Leão divide 'liderança' negativa e segue preso na zona de rebaixamento Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 A missão azulina começou na terceira rodada da Copa Norte, quando encarou o Amazonas precisando da vitória para se manter vivo no torneio. O time venceu por 1 a 0 e segue na briga. Agora, terá que superar o Águia, que está invicto na competição ao lado da Locomotiva. Em três jogos, foram três vitórias para os marabaenses. O Remo também fica de olho no confronto entre o Amazonas, que ainda está vivo na disputa, e o Porto Velho. Uma vitória da Onça-Pintada ajudará não apenas o clube, mas também o Remo, que precisa vencer o Azulão. Monte Roraima e Galvez não têm mais chances matemáticas. Na última rodada da primeira fase, o Leão Azul vai receber o Galvez-AC. Já o Águia de Marabá faz um duelo direto contra o Porto Velho fora de casa. Time misto O Remo optou por disputar a Copa Norte com um time alternativo para priorizar o Campeonato Brasileiro. Com isso, o treinador Léo Condé tem utilizado poucos titulares da Série A no torneio. A escolha tem impactado a campanha da equipe na competição. Logo na estreia, fora de casa, perdeu por 2 a 1 para o Porto Velho. Na segunda rodada, conseguiu um empate sofrido com o Monte Roraima, no Baenão. Já na última semana, o time conquistou a primeira vitória na competição, sobre o Amazonas-AM, por 1 a 0. Agenda A partida entre Remo e Águia de Marabá será na quarta-feira (15), às 20h30, no Zinho de Oliveira. O jogo terá cobertura e transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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