Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários

O Remo tem um compromisso muito importante nesta quarta-feira (15) para as pretensões do clube na Copa Norte e na Copa Verde. O time azulino encara o Águia de Marabá fora de casa para manter vivas as chances de classificação para a segunda fase do torneio regional. A equipe azulina precisa vencer; do contrário, não se classifica.

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O Leão Azul é o terceiro colocado da tabela, com quatro pontos, conquistados com uma vitória e um empate. A equipe azulina está cinco pontos atrás do líder Porto Velho-RO e do vice Águia de Marabá, próximo adversário.

O máximo de pontos que o Remo pode alcançar é 10. Assim, o clube precisa vencer os dois próximos jogos e torcer por tropeços dos rivais. Tanto o Azulão quanto o Porto Velho terão que perder as duas próximas partidas ou somar, no máximo, um ponto, enquanto o Leão Azul terá que somar os seis pontos em disputa e melhorar o saldo de gols, que, no momento, é 0, contra seis e cinco dos dois primeiros colocados.

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A missão azulina começou na terceira rodada da Copa Norte, quando encarou o Amazonas precisando da vitória para se manter vivo no torneio. O time venceu por 1 a 0 e segue na briga. Agora, terá que superar o Águia, que está invicto na competição ao lado da Locomotiva. Em três jogos, foram três vitórias para os marabaenses.

O Remo também fica de olho no confronto entre o Amazonas, que ainda está vivo na disputa, e o Porto Velho. Uma vitória da Onça-Pintada ajudará não apenas o clube, mas também o Remo, que precisa vencer o Azulão. Monte Roraima e Galvez não têm mais chances matemáticas.

Na última rodada da primeira fase, o Leão Azul vai receber o Galvez-AC. Já o Águia de Marabá faz um duelo direto contra o Porto Velho fora de casa.

Time misto

O Remo optou por disputar a Copa Norte com um time alternativo para priorizar o Campeonato Brasileiro. Com isso, o treinador Léo Condé tem utilizado poucos titulares da Série A no torneio. A escolha tem impactado a campanha da equipe na competição.

Logo na estreia, fora de casa, perdeu por 2 a 1 para o Porto Velho. Na segunda rodada, conseguiu um empate sofrido com o Monte Roraima, no Baenão. Já na última semana, o time conquistou a primeira vitória na competição, sobre o Amazonas-AM, por 1 a 0.

Agenda

A partida entre Remo e Águia de Marabá será na quarta-feira (15), às 20h30, no Zinho de Oliveira. O jogo terá cobertura e transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.