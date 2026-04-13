Remo é o time que mais perde e empata no Brasileirão

O início do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro expõe um grave problema em seu desempenho. Após 11 rodadas, o Leão é, ao mesmo tempo, o clube que mais empata e um dos que mais perdem na competição, um retrato direto da campanha que o mantém na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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São cinco empates — marca dividida apenas com o Corinthians, primeiro time fora do Z-4 — e cinco derrotas, número que também aparece em outras equipes (Cruzeiro, Botafogo, Bragantino e Atlético-MG), inclusive algumas posicionadas na metade superior da tabela. A diferença está no conjunto: o Remo venceu apenas uma vez até aqui, o que limita o acúmulo de pontos e impede qualquer reação mais consistente.

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Os empates, em especial, ajudam a explicar o fraco aproveitamento do time azulino jogando diante de sua torcida. Quatro deles ocorreram em Belém, diante de Mirassol, Atlético-MG, Internacional e Vasco - este na última rodada. Ou seja, mesmo atuando como mandante, o time tem encontrado dificuldades para transformar desempenho em vitória — um fator determinante para quem luta contra o rebaixamento.

Já as derrotas colocam o clube em um grupo mais numeroso, ao lado de equipes como Cruzeiro, Botafogo, Bragantino e Atlético-MG. A diferença, novamente, está na capacidade de compensação: enquanto esses times equilibram os tropeços com vitórias e poucos empates, o Remo não consegue responder na mesma medida.