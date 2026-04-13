Remo é o time que mais perde e empata no Brasileirão Com cinco empates e cinco derrotas em 11 rodadas, Leão divide 'liderança' negativa e segue preso na zona de rebaixamento Igor Wilson 13.04.26 21h01 O início do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro expõe um grave problema em seu desempenho. Após 11 rodadas, o Leão é, ao mesmo tempo, o clube que mais empata e um dos que mais perdem na competição, um retrato direto da campanha que o mantém na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo São cinco empates — marca dividida apenas com o Corinthians, primeiro time fora do Z-4 — e cinco derrotas, número que também aparece em outras equipes (Cruzeiro, Botafogo, Bragantino e Atlético-MG), inclusive algumas posicionadas na metade superior da tabela. A diferença está no conjunto: o Remo venceu apenas uma vez até aqui, o que limita o acúmulo de pontos e impede qualquer reação mais consistente. VEJA MAIS Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista Marcelinho se diz preocupado com maratona decisiva do Remo: 'complicado estar em várias competições' Marcelinho projeta decisões contra Águia de Marabá, pela Copa Norte, e Bragantino, pelo Brasileirão Os empates, em especial, ajudam a explicar o fraco aproveitamento do time azulino jogando diante de sua torcida. Quatro deles ocorreram em Belém, diante de Mirassol, Atlético-MG, Internacional e Vasco - este na última rodada. Ou seja, mesmo atuando como mandante, o time tem encontrado dificuldades para transformar desempenho em vitória — um fator determinante para quem luta contra o rebaixamento. Já as derrotas colocam o clube em um grupo mais numeroso, ao lado de equipes como Cruzeiro, Botafogo, Bragantino e Atlético-MG. A diferença, novamente, está na capacidade de compensação: enquanto esses times equilibram os tropeços com vitórias e poucos empates, o Remo não consegue responder na mesma medida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 DESEMPENHO TRAVADO Remo é o time que mais perde e empata no Brasileirão Com cinco empates e cinco derrotas em 11 rodadas, Leão divide 'liderança' negativa e segue preso na zona de rebaixamento 13.04.26 21h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37