João Fonseca conhece data e horário de jogo contra Casper Ruud em Roland Garros; confira Esta será a segunda vez de Fonseca na quadra central do torneio francês Estadão Conteúdo 30.05.26 9h36 João Fonseca. (Instagram/@miamiopen) João Fonseca já sabe quando voltará à quadra em Roland Garros. O brasileiro enfrenta o norueguês Casper Ruud neste domingo, 31, pelas oitavas de final do Grand Slam francês. O duelo será o último da quadra Philippe Chatrier, principal do complexo em Paris, e não começará antes das 15h15 (de Brasília). Esta será a segunda vez de Fonseca na quadra central do torneio francês. A primeira aconteceu justamente na rodada anterior, quando o brasileiro venceu Novak Djokovic de virada por 3 sets a 2 e garantiu vaga nas oitavas de final. O confronto deste domingo também marcará o primeiro encontro entre João Fonseca e Casper Ruud no circuito profissional. O norueguês ocupa atualmente a 16ª posição do ranking da ATP. Fonseca chega embalado por duas vitórias consecutivas de virada em Roland Garros. Na segunda rodada, o brasileiro saiu de uma desvantagem de 2 sets a 0 para derrotar o croata Dino Prizmic por 3 a 2. Depois, repetiu o roteiro diante de Djokovic para avançar no torneio. Antes disso, o brasileiro havia estreado com vitória tranquila sobre o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0. Casper Ruud, por sua vez, estreou com vitória por 3 sets a 2 sobre Roman Safiullin. Na sequência, derrotou Hamad Medjedovic por 3 sets a 0 e confirmou a classificação às oitavas após superar Tommy Paul. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Joao Fonseca Roland Garros Casper Ruud COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01