Marcelinho se diz preocupado com maratona decisiva do Remo: 'complicado estar em várias competições'

O Clube do Remo já virou a chave após o empate com o Vasco e inicia mais uma sequência decisiva fora de Belém, dividindo atenções entre a Copa Norte e o Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira (13), o lateral-direito Marcelinho destacou o principal desafio do momento: a falta de tempo para treinar diante do calendário apertado.

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“O correto seria a gente ter um tempo pra treinamento. É muito complicado estar em várias competições, mas é aprimorar nos jogos, nas conversas, nos vídeos, pra, se Deus quiser, caprichar nas finalizações pra esses três pontos começarem a vir”, afirmou.

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O Leão volta a campo já na quarta-feira (15), contra o Águia de Marabá, no estádio Zinho Oliveira, em confronto fundamental para manter chances de classificação no Grupo B da Copa Norte. Com apenas um ponto somado nas primeiras rodadas, o time precisa vencer os dois jogos restantes para seguir vivo. A tendência é de uma equipe mista, preservando parte dos titulares para o compromisso seguinte, no domingo (19), diante do Red Bull Bragantino, em São Paulo, pelo Brasileirão.

Mesmo com possível rodízio, Marcelinho reforça a necessidade de resultado imediato nas duas frentes. “Dois jogos muito importantes. Todo jogo o Remo entra para vencer. Quarta temos que vencer contra o Águia, e domingo, contra o Red Bull, buscar a primeira vitória fora de casa no Brasileirão, que é muito importante pra gente sair daquela zona desconfortável”, disse. Atualmente, o Remo soma oito pontos e segue na zona de rebaixamento, três atrás do primeiro time fora do Z-4, o Corinthians.

Opção no elenco e elogio após partida

Vivendo nova oportunidade como titular após a lesão de João Lucas, Marcelinho vem sendo a única opção fixa na lateral-direita e teve atuação elogiada no empate com o Vasco. No duelo, travou um confronto direto com o atacante Andrés Gómez e avaliou positivamente o desempenho. “Foi um duelo muito bom, é um atacante muito rápido, e eu, por ser rápido também, esperava sempre ele fazer a jogada. Sempre tentava jogar ele pro fundo, e consegui em alguns lances interceptar. Foi um duelo muito positivo”, analisou.

Além da consistência defensiva, o lateral também esteve perto de garantir a virada nos minutos finais, em jogada individual que levantou a torcida no Mangueirão. “Eu estava muito convicto na jogada. Quando limpei o zagueiro, infelizmente a bola não pegou uma curva como eu desejava. Fiquei chateado, faltavam poucos minutos para acabar o jogo, seriam três pontos”, lamentou.