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Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A

Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar

O Liberal
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Poveda deve ficar de fora da partida contra o Bragantino. A (Wagner Santana / O Liberal)

O atacante Gabriel Poveda será desfalque do Clube do Remo no próximo compromisso pela Série A. Expulso na derrota por 2 a 1 para o Águia de Marabá, pela Copa Norte, o jogador terá que cumprir suspensão automática no Brasileirão.

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A expulsão ocorreu após um desentendimento com o jogador Cássio, ainda durante a partida disputada no Mangueirão. Com um a menos, o Remo sofreu a virada e acabou eliminado da competição com uma rodada de antecedência.

Mesmo sendo torneios diferentes, a punição se estende à Série A por conta do regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As competições organizadas pela entidade são integradas no sistema disciplinar, o que significa que suspensões por cartão vermelho devem ser cumpridas no jogo oficial seguinte, independentemente do campeonato, desde que ambos sejam promovidos pela CBF.

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Dessa forma, Poveda não estará à disposição para o próximo duelo do Remo no Brasileirão, aumentando a lista de preocupações da equipe, que vive momento delicado na temporada.

O desfalque ganha ainda mais peso pelo momento recente do atacante, que havia marcado na rodada anterior, mas acabou sendo personagem negativo na eliminação azulina na Copa Norte.

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