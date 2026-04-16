Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar O Liberal 16.04.26 20h11 Poveda deve ficar de fora da partida contra o Bragantino. A (Wagner Santana / O Liberal) O atacante Gabriel Poveda será desfalque do Clube do Remo no próximo compromisso pela Série A. Expulso na derrota por 2 a 1 para o Águia de Marabá, pela Copa Norte, o jogador terá que cumprir suspensão automática no Brasileirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A expulsão ocorreu após um desentendimento com o jogador Cássio, ainda durante a partida disputada no Mangueirão. Com um a menos, o Remo sofreu a virada e acabou eliminado da competição com uma rodada de antecedência. Mesmo sendo torneios diferentes, a punição se estende à Série A por conta do regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As competições organizadas pela entidade são integradas no sistema disciplinar, o que significa que suspensões por cartão vermelho devem ser cumpridas no jogo oficial seguinte, independentemente do campeonato, desde que ambos sejam promovidos pela CBF. VEJA MAIS Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. Dessa forma, Poveda não estará à disposição para o próximo duelo do Remo no Brasileirão, aumentando a lista de preocupações da equipe, que vive momento delicado na temporada. O desfalque ganha ainda mais peso pelo momento recente do atacante, que havia marcado na rodada anterior, mas acabou sendo personagem negativo na eliminação azulina na Copa Norte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar 16.04.26 20h11 NÚMEROS Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar 16.04.26 19h14 Futebol Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte 16.04.26 19h01 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45