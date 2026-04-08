Vitória na Copa Norte não esconde alerta de Condé no Remo: “Falta capricho” O treinador azulino observou que o problema das chances perdidas vem se repetindo nos últimos jogos O Liberal 08.04.26 23h07 Condé criticou o número elevado de chances desperdiçadas. (Wagner Santana / O Liberal) Pela primeira vez, o Remo venceu na Copa Norte. O triunfo veio na terceira rodada, após uma derrota e um empate. Ao final da partida desta quarta-feira (8), o técnico Léo Condé destacou uma característica recorrente nos jogos da equipe: as chances desperdiçadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Não só na Copa Norte, como também na Série A, o Remo vem criando oportunidades, mas acaba desperdiçando boa parte delas, deixando escapar possibilidades reais de vitória ou de um resultado mais elástico, como aconteceu no triunfo por 1 a 0. “A noção do que a gente pode levar para o próximo jogo é fazer uma partida consistente, como foi o primeiro tempo. Equilibrado, com postura agressiva de marcação, envolvendo o adversário e com boa circulação de bola”, iniciou. “No segundo tempo, voltamos com a mesma proposta, porém desperdiçamos boas chances. Na Série A, essas oportunidades são mais escassas. Isso fez o jogo ficar perigoso e quase sofremos o empate, quando poderíamos ter feito dois, três, quatro”, completou. VEJA MAIS Remo vence o Amazonas em casa e garante os primeiros três pontos na Copa Norte Com gol de Poveda no fim do primeiro tempo, Leão segurou pressão na etapa final e agora luta pela classificação Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real Na reta final da partida, o ataque deixou o treinador ressabiado. Foram, pelo menos, quatro chances claras, a maioria com Jajá. A dificuldade na finalização forçou a troca de todo o setor ofensivo. “Faltou um pouco mais de capricho na hora de definir. Ainda mais considerando que viemos de um bom empate com o Grêmio, também marcado pelo desperdício de gols”, observou. A vitória também expôs um contraste apontado pelo treinador, que acaba valorizando ainda mais o resultado, independentemente do placar. “A gente entrou com o máximo de seriedade. Claro que o nosso calendário é pesado e a sequência de viagens e logística não ajuda. Você não consegue repetir o mesmo time por dois jogos. Daqui a pouco, não tem mais jogador. São 18 jogos em dois meses. Vamos focar no jogo contra o Vasco, que é a principal competição que o clube vai disputar na temporada”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo copa norte 2026 amazonas x remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Vitória na Copa Norte não esconde alerta de Condé no Remo: “Falta capricho” O treinador azulino observou que o problema das chances perdidas vem se repetindo nos últimos jogos 08.04.26 23h07 Futebol Remo vence o Amazonas em casa e garante os primeiros três pontos na Copa Norte Com gol de Poveda no fim do primeiro tempo, Leão segurou pressão na etapa final e agora luta pela classificação 08.04.26 21h57 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Remo definido para duelo contra o Amazonas pela Copa Norte A onzena titular tem algumas variações em relação aos jogos anteriores 08.04.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIAGNÓSTICO O que é neoplasia cervical? Entenda doença que afastou Luis Roberto da Copa do Mundo Narrador foi afastado da Copa do Mundo de 2026 após diagnóstico e iniciou tratamento de saúde 08.04.26 23h40 FORA DA COPA Luis Roberto se pronuncia após diagnóstico de doença: 'Momento difícil' Narrador ficará fora da Copa do Mundo de 2026 para iniciar tratamento após identificar neoplasia 08.04.26 23h22 Grêmio estreia com derrota para o Montevideo City Torque na Sul-Americana 09.04.26 0h06 DESFALQUE Luis Roberto fica fora da Copa de 2026 por problema de saúde Narrador da TV Globo se afasta após diagnóstico de neoplasia cervical 07.04.26 20h23