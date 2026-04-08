Vitória na Copa Norte não esconde alerta de Condé no Remo: “Falta capricho”

Pela primeira vez, o Remo venceu na Copa Norte. O triunfo veio na terceira rodada, após uma derrota e um empate. Ao final da partida desta quarta-feira (8), o técnico Léo Condé destacou uma característica recorrente nos jogos da equipe: as chances desperdiçadas.

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Não só na Copa Norte, como também na Série A, o Remo vem criando oportunidades, mas acaba desperdiçando boa parte delas, deixando escapar possibilidades reais de vitória ou de um resultado mais elástico, como aconteceu no triunfo por 1 a 0.

“A noção do que a gente pode levar para o próximo jogo é fazer uma partida consistente, como foi o primeiro tempo. Equilibrado, com postura agressiva de marcação, envolvendo o adversário e com boa circulação de bola”, iniciou.

“No segundo tempo, voltamos com a mesma proposta, porém desperdiçamos boas chances. Na Série A, essas oportunidades são mais escassas. Isso fez o jogo ficar perigoso e quase sofremos o empate, quando poderíamos ter feito dois, três, quatro”, completou.

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Na reta final da partida, o ataque deixou o treinador ressabiado. Foram, pelo menos, quatro chances claras, a maioria com Jajá. A dificuldade na finalização forçou a troca de todo o setor ofensivo.

“Faltou um pouco mais de capricho na hora de definir. Ainda mais considerando que viemos de um bom empate com o Grêmio, também marcado pelo desperdício de gols”, observou.

A vitória também expôs um contraste apontado pelo treinador, que acaba valorizando ainda mais o resultado, independentemente do placar.

“A gente entrou com o máximo de seriedade. Claro que o nosso calendário é pesado e a sequência de viagens e logística não ajuda. Você não consegue repetir o mesmo time por dois jogos. Daqui a pouco, não tem mais jogador. São 18 jogos em dois meses. Vamos focar no jogo contra o Vasco, que é a principal competição que o clube vai disputar na temporada”, concluiu.