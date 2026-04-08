Remo vence o Amazonas em casa e garante os primeiros três pontos na Copa Norte Com gol de Poveda no fim do primeiro tempo, Leão segurou pressão na etapa final e agora luta pela classificação O Liberal 08.04.26 21h57 Poveda foi o responsável por dar ao Remo a primeira vitória na Copa Norte. (Wagner Santana / O Liberal) O Clube do Remo venceu o Amazonas por 1 a 0, em duelo válido pela Copa Norte, na noite desta rodada. Com gol de Poveda ainda no primeiro tempo, o Leão garantiu a vantagem e os três pontos, estando mantido em terceiro no grupo B, com quatro pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Remo iniciou a partida com postura ofensiva, tentando pressionar o Amazonas nos primeiros minutos. Apesar disso, a primeira oportunidade mais perigosa surgiu apenas aos 14, quando Jaderson levantou a bola na área para Poveda, que não conseguiu alcançar. O Amazonas respondeu logo na sequência, em finalização de Furlan, mas sem levar grande perigo. O time azulino voltou a atacar com Pikachu, em chute cruzado que passou na frente do gol, e novamente com Poveda, que se esticou, mas não conseguiu completar. Na sequência, Jaderson arriscou de fora, obrigando o goleiro João Lopes a fazer a defesa. Após a parada para hidratação, aos 30 minutos, o Amazonas quase abriu o placar em cobrança de escanteio, mas Ivan apareceu bem para afastar o perigo. Aos 34, Diego Ivo quase marcou contra o ex-clube, mas parou em nova defesa de Ivan. O Remo respondeu pouco depois, em cabeceio de Zé Welison, que passou por cima do gol. A pressão azulina surtiu efeito aos 42 minutos. Pikachu encontrou Poveda, que finalizou com força para vencer João Lopes e abrir o placar para o Remo, em gol que decretou a vantagem parcial azulina. 2º Tempo Em um dos primeiros momentos importantes da etapa final, o Clube do Remo acabou salvo por um detalhe. Em lance rápido pela lateral, Vinícius Leite levanta bola na área e Ezequiel cabeceia na trave. Até então, o Remo foi arrumado taticamente para o confronto num 4-3-3, mas no início do segundo tempo o esquema começou a incomodar a torcida e novamente os erros de finalização em excesso apareceram, dando margem para as mudanças no time. O primeiro a entrar foi Pavani, no lugar de Jajá. O atcante perdeu diversas chances, a última aos 12, quando arrancouy do meio-campo e chutou de fora da área, mas acabou jogando longe da meta adversária. Aliás, a pontaria azulina segue um problema. Além de Jajá, Hernández também tentou a finalização da intermediária e acabou pior. Isolou a redonda. Apesar da dificuldade de finalizar com qualidade, o tempo e o placar favoreciam o time azulino. Por conta disso, a falta de pontaria parecia não ser um agravante, haja vista a tranquiluidade do time na reta final da partida. Com o cenário favorável, os azulinos tentaram minimizar a pressão do Amazonas, que chegou várias vezes, em bolas áreas, arrancadas e outra batida na trave, mas não conseguiu furar a defesa remista, que acabou premiada com os primeiros três pontos na Copa Norte. Fim de jogo. Remo vence por 1 a 0 e chega aos quatro pontos, ainda fora da zona de classificação. Na próxima rodada (15/4) o time enfrenta o Águia de Marabá, no Zinho Oliveira. Ficha Técnica Data: 08/04 Local: Mangueirão Árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Danilo Bonifacio Vieira Cartões Amarelos: Diego Ivo, Marcondes (Amazonas) Hernandéz (Remo) Remo: Ivan Quaresma; Cufré, Tassano, Kayky Almeida; Jaderson (Patrick de Paula), Zé Weilson, Zé Ricardo (Pavani), Pikachu, Hernandéz (Tico), Jajá (Nico Ferreira) e Poveda (João Pedro). Técnico: Léo Condé Amazonas: João Lopes; Kauan Firmo, Marcondes, Rafael Furlan (Ítalo Silva), Jhonny Lucas; Alyson (Vinícius Leite), Diego Ivo, Cocote (Bernardo Paias), William Barbio; Adrien Graffin (Ezequiel) e Yaider Mena (Carlinhos). Técnico: Cristian de Souza Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa norte 2026 amazonas x remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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