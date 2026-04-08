Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo O Liberal 08.04.26 20h24 Gigante da Colina volta a Belém depois de cinco anos (Matheus Lima/Vasco.) A 11º rodada do Campeonato Brasileiro reserva o confronto entre Remo x Vasco da Gam, no sábado (11), às 16h30, no Mangueirão em Belém. A delegação do Gigante da Colina já está de passagem marcada para desembarcar na capital paraense. O clube carioca irá desembarcar em Belém nesta quinta-feira (9), às 12h30, em voo particular. Em seguida o time cruzmaltino segue para o hotel Tivoli, no bairro da Campina, no centro de Belém. O clube carioca poderá realizar um treinamento na cidade, porém, horário e local seguem indefinidos. A última vez em que o Vasco jogou no Mangueirão foi 2016, mais precisamente no dia 4 de outubro, quando enfrentou o Paysandu, no Mangueirão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca saiu de Belém derrotada por 3 a 1, com gols de Gilvan, Bruno Veiga e João Lucas. Já a última vez em que o Gigante da Colina esteve em Belém foi no dia 13 de agosto de 2021. O clube carioca enfrentou o Remo, no Baenão e Leão Azul venceu os alvinegros por 2 a 1, com gols de Renan Gorne e Romércio. Remo x Vasco voltam a se enfrentar neste sábado (11), às 16h30, no Mangueirão, pela Série A. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo vasco remo x vasco futebol jornal amazônia série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Remo definido para duelo contra o Amazonas pela Copa Norte A onzena titular tem algumas variações em relação aos jogos anteriores 08.04.26 19h39 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 futebol Com atletas da base e da Série A, Remo divulga relacionados para jogo contra o Amazonas Time azulino busca primeira vitória na Copa Norte nesta quarta-feira (8), no Mangueirão, contra a Onça-Pintada 08.04.26 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 É HOJE! Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B 08.04.26 8h00