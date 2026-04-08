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Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado

Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo

O Liberal
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Gigante da Colina volta a Belém depois de cinco anos (Matheus Lima/Vasco.)

A 11º rodada do Campeonato Brasileiro reserva o confronto entre Remo x Vasco da Gam, no sábado (11), às 16h30, no Mangueirão em Belém. A delegação do Gigante da Colina já está de passagem marcada para desembarcar na capital paraense.

O clube carioca irá desembarcar em Belém nesta quinta-feira (9), às 12h30, em voo particular. Em seguida o time cruzmaltino segue para o hotel Tivoli, no bairro da Campina, no centro de Belém. O clube carioca poderá realizar um treinamento na cidade, porém, horário e local seguem indefinidos.

A última vez em que o Vasco jogou no Mangueirão foi 2016, mais precisamente no dia 4 de outubro, quando enfrentou o Paysandu, no Mangueirão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca saiu de Belém derrotada por 3 a 1, com gols de Gilvan, Bruno Veiga e João Lucas.

Já a última vez em que o Gigante da Colina esteve em Belém foi no dia 13 de agosto de 2021. O clube carioca enfrentou o Remo, no Baenão e Leão Azul venceu os alvinegros por 2 a 1, com gols de Renan Gorne e Romércio.

Remo x Vasco voltam a se enfrentar neste sábado (11), às 16h30, no Mangueirão, pela Série A. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

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