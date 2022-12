Remo fecha com zagueiro que jogou no México e que conquistou o acesso à Série B

O Remo anunciou nesta terça-feira (6), mais uma contratação visando a temporada 2023. O Leão Azul fechou com o zagueiro Diego Guerra, de 32 anos, que estava no Botafogo-SP e que conquistou o acesso para a Série B.

O carioca de Nova Friburgo (RJ) é experiente, possui rodagem no futebol e já atuou fora do país. Em entrevista ao site oficial do Remo, Diego Guerra falou do acerto com o clube paraense, citou a torcida azulina e projetou a temporada 2023 no Leão Azul.

“A expectativa de vestir a camisa pesada do Leão Azul é muito grande. Acompanho o Clube faz um tempo e sei da força que o torcedor azulino tem em seus jogos. Em 2023 espero e tenho a certeza que vamos fazer uma boa campanha e conquistar todos os objetivos do Rei da Amazônia”, disse Diego Guerra.

O jogador iniciou a carreira no Friburguense-RJ, atuou pelo Macaé-RJ, Madureira-RJ e Portuguesa-RJ. Fora do Brasil defendeu a equipe do Kazma, do Kuwait, além de ter passado duas temporadas jogando pelo Cafetaleros de Tapachula, do México, e ter conquistado dois títulos pelo clube.

Retornou ao Brasil e sua última equipe foi o Botafogo-SP, onde conquistou o acesso para a Série B. Diego Guerra enfrentou o Remo pela última rodada da fase de grupos da Série C, na derrota azulina por 3 a 1 para o clube paulista. O revés marcou a eliminação do Leão Azul do Campeonato Brasileiro deste ano.

Diego Guerra chega a Belém no próximo final de semana, para iniciar a pré-temporada azulina. A apresentação do elenco do Remo está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira (12).