Ex-Remo, Rodrigo Pimpão diz que clube cumpriu com acordo de rescisão de forma antecipada

Atacante do Remo na Série C do Brasileirão deste ano, o atacante Rodrigo Pimpão disse que o clube cumpriu com o acordo firmado com o atleta neste sábado (26). O anúncio foi feito por meio das redes sociais do jogador.

"Hoje venho agradecer ao Remo pelo cumprimento de todo o acordo efetuado de forma atencipada. Saúdo o presidente e toda a direção do clube pelo comprometimento. Desejo toda sorte ao clube na próxima temporada", disse no comunicado.

Expectativa e saída melancólica

A chegada de Pimpão foi bastante festejada pela torcida do Remo. O atacante chegou a Belém com “pompa” de futuro ídolo. Na época, o jogador revelou que abriu mão de multa para jogar no Leão.

Apesar disso, o atleta foi questionado pela torcida pelas atuações. Aos 34 anos, Rodrigo Pimpão não rendeu o que o Fenômeno Azul e a diretoria esperava, disputou em 11 partidas pelo clube, sete como titular, e marcou um gol.