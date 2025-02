Remo fecha a contratação de atacante ex-Corinthians; veja detalhes

Remo anunciou na tarde desta sexta-feira (28), a contratação do atacante de ponta Janderson, que estava no Atlético-GO, mas que pertence ao Ceará. O jogador de 26 anos chega ao Leão como peça importante para a sequência da temporada, principalmente nesta reta final de Parazão e toda a Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Janderson estava no Dragão, por onde jogou no ano passado e início desta temporada. Pela equipe goiana neste ano foram 12 partidas e um gol marcado. O atleta chega ao Leão Azul em plena atividade, já que seu último jogo ocorreu no dia 23 de fevereiro, na derrota do Atlético-GO por 1 a 0, para Aparecidense-GO, pelo Campeonato Goiano.

VEJA MAIS

Em entrevista ao sita oficial do Remo, Janderson falou de como encara atuar no Remo, citou a grandeza do clube e afirmou que está ansioso para estrear com a camisa azulina.

“Vejo como uma grande oportunidade vestir essa camisa de um gigante do futebol brasileiro. Fico muito feliz em ter acertado com o Remo, chego para somar e ajudar o time a conquistar os grandes objetivos de 2025. Estou ansioso para estrear”, disse.

A boa relação do executivo de futebol, Sérgio Papellin, com os dirigentes da dupla Ceará e Fortaleza, ajudou na contratação do atacante Janderson, que pertence ao Vozão. O clube azulino ganhou a “quebra de braço” com o Criciúma-SC, clube que será adversário do Leão na próxima fase da Copa do Brasil, além de ser concorrente na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que inicia no mês de abril, já que a equipe carvoeira também tinha interesse no jogador.

Além do Vozão e do Dragão, Janderson também vestiu as camisas do Corinthians-SP, onde subiu para o time profissional e iniciou na trajetória na equipe de cima e defendeu também as cores do Grêmio-RS. O jogador chega para uma posição de ponta esquerda/direita em que o Remo está carente e que vem enfrentando dificuldades durante a partida.