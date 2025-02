Sem hotel em Cametá, jogadores do Remo ficarão hospedados em um navio

A última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense coloca Cametá x Remo frente à frente, às 15h30, no Estádio Parque do Bacurau, na cidade de Cametá (PA), que estará “fervendo” em pleno domingo (2) de carnaval. Com a rede hoteleira indisponível para hospedar a delegação azulina, jogadores do Remo, comissão e staff ficarão hospedados em um navio. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube.

O futebol que é pouco praticado no período carnavalesco no Estado, terá no próximo final de semana seis partidas, todas ao mesmo tempo, válidas pela última rodada do Parazão. Um deles é Cametá x Remo, no Parque do Bacurau, em Cametá, conhecida como uma das cidades mais animadas do carnaval paraense.

A confirmação da última rodada no meio do carnaval, fez com que o Remo não tivesse como se hospedar na cidade, já que o fluxo de pessoas é intenso no município, que receberá blocos e shows nacionais no período. Penando em uma saída, a Federação Paraense de Futebol (FPF) e o clube, chegaram a um acordo e ficou decidido que o Leão ficará em navio, que garante acomodação a todos, sem precisar desembarcar na cidade de Cametá e enfrentar os transtornos de trio, barulho e foliões próximo ao hotel, comum nessa época do ano na cidade.

Para o Remo a última rodada vale a manutenção da invencibilidade. Líder com 17 pontos, o Leão pode perder a liderança para o Paysandu ou Bragantino, mas aí precisaria sair derrotado e os clubes tirar uma diferença no saldo de gols. Já o Cametá entra em campo brigando por duas coisas, uma é a classificação às quartas de finais do Parazão, porém o clube também luta para não ser rebaixado para a Segundinha. Mapará x Leão Azul se enfrentam no próximo domingo 92), às 15h30 e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.