Remo espalha cartazes motivacionais pelo Baenão antes de jogo contra o Londrina-PR

O Remo tem um jogo de vida ou morte neste final de semana pela Série C. Na 9ª colocação da tabela, o Leão precisa vencer o Londrina-PR, em Belém, para continuar sonhando com uma vaga à segunda fase do torneio. A meta, inclusive, está estampada pelos corredores do Baenão. Cartazes motivacionais foram espalhados pelos corredores do estádio nesta semana.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube. Com uma mensagem simples os cartazes exibem apenas a inscrição "G-8", sinalizando o único objetivo do time neste momento. Os oito primeiros colocados da Série C avançam aos quadrangulares de acesso à Segunda Divisão.

Estratégia conhecida

Essa não é a primeira vez que equipes de futebol usam cartazes motivacionais para incentivar jogadores antes de partidas ou torneios importantes. Em 2022, o Centro de Treinamento em que o Brasil se preparou para a Copa do Mundo no Qatar levou uma decoração especial.

VEJA MAIS

As frases do então técnico da Seleção, Tite, foram estampadas em todos os lugares. Na sala de musculação, as palavras coragem, trabalho, determinação, força e equilíbrio estiveram gravadas em verde e amarelo nas paredes.

Sequência do Remo

O Leão já finalizou a preparação para o confronto decisivo contra o Londrina. A partida é crucial para as pretensões do Remo, que soma 22 pontos na tabela. Uma vitória não apenas traria os três pontos, mas também reduziria a diferença para o Londrina, adversário direto na briga pela classificação, que possui 26 pontos.

Remo x Londrina-PR está marcado para ocorrer neste sábado (17), às 17h, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.