Londrina tem voos cancelados, não viaja para Belém e jogo contra o Remo pode ser adiado

O Londrina, adversário do Clube do Remo no próximo sábado (17), teve dois voos cancelados na última quinta-feira (15) e não conseguiu embarcar para Belém. Remo e Londrina têm um compromisso marcado pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro, que deve acontecer no Estádio Mangueirão, às 17h. O imprevisto na viagem do Tubarão levou o clube a entrar em contato com a CBF para encontrar uma solução para o jogo, sendo uma das possibilidades a alteração da partida para domingo.

O Núcleo de Esporte de O Liberal fez contato com a diretoria azulina, que informou que não irá se posicionar no momento. A diretoria não recebeu nenhum tipo de contato da CBF ou do LEC até às 11h15 desta sexta-feira (16).

A reportagem apurou, inclusive, que não há eventos programados para o Mangueirão no domingo (18), o que possibilitaria a remarcação da partida. Porém, seria necessária uma grande mudança de logística, que envolvem escala de policiamento e segurança em meio a um feriado prolongado na capital paraense, além do ajuste de horário junto à empresa detentora dos direitos de transmissão, por exemplo.

A delegação do clube alviceleste tinha um voo marcado para sair do Paraná às 13h30, rumo a São Paulo. Contudo, o aeroporto da cidade ficou fechado para reparos devido a um buraco próximo à pista, resultando no cancelamento do embarque. O aeroporto foi reaberto no começo da tarde. Com isso, o voo do Londrina foi remarcado para às 16h, mas acabou sendo novamente cancelado, desta vez pela companhia aérea GOL, que informou problemas técnicos na aeronave.

De acordo com a assessoria do Londrina, a delegação permaneceu no aeroporto até as 19h, mas foi informada de que não conseguiria embarcar na quinta-feira (15). Os jogadores foram liberados em seguida.

Como todos os voos da Série C são operados pela GOL, companhia parceira da CBF, a única alternativa disponível para o clube é um voo agendado para esta sexta-feira (16), com partida prevista para às 13h30, rumo ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Essa não seria a primeira vez que o Londrina enfrenta problemas com voos. No último domingo (11), o LEC jogou contra o Figueirense em Florianópolis, mas o aeroporto da capital catarinense ficou fechado por 18 horas na segunda-feira, após um avião sofrer danos nos pneus durante o pouso. Como resultado, o Londrina permaneceu em Florianópolis na segunda-feira, viajou de ônibus até Curitiba e, na terça-feira, retornou a Londrina também de ônibus.