Lesionados, jogadores do Remo podem desfalcar o clube contra o Londrina; veja quem são

O Remo deve ter dois desfalques para a partida contra o Londrina-PR, pela 18ª rodada da Série C do Brasileirão. O clube informou nesta quarta-feira (14) que o lateral-direito Vidal e o zagueiro João Afonso foram diagnosticados com lesões musculares.

Segundo o comunicado publicado pelo Remo, os atletas realizaram exames médicos em um hospital particular de Belém, onde foram diagnosticadas as contusões. Vidal tem uma contratura no semitendineo direito, enquanto João Afonso tem uma lesão grau I no reto anterior da coxa direita.

O Leão finaliza a nota dizendo que os atletas já iniciaram o tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

Retorno incerto

Apesar de tornar pública a existência das lesões, o Remo não estipulou prazo para o retorno dos jogadores. A seguinte postura, inclusive, tem feito parte de um novo protocolo adotado pelo departamento médico remista.

No entanto, há como se fazer uma estimativa de recuperação dos atletas, levando em consideração a ocorrência da lesão em outros jogadores profissionais e os prazos divulgados pelas equipes. Nos casos de Vidal e João Afonso, os azulinos devem estar liberados pelo DM em duas semanas.

João Afonso, zagueiro do Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Titulares

Os dois jogadores foram titulares do Leão na última partida da equipe pela Série C, diante do Confiança-SE, fora de casa. No entanto, apenas João Afonso tem sido peça imprescindível na equipe de Rodrigo Santana. O zagueiro tem 11 jogos com a camisa azulina e ainda não marcou gols.

Por outro lado, Vidal, que foi bastante utilizado na temporada, não tem sido muito escalado pelo atual treinador remista. Pelo Remo, o lateral-direito disputou 13 partidas nesta temporada e também não balançou as redes.

Vidal, lateral-direito do Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Série C

O próximo compromisso do Remo pela Série C do Brasileirão será neste sábado (17), às 17h, diante do Londrina-PR, no Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.