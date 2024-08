Remo deve realizar 'treino aberto' no Baenão antes do jogo contra o Londrina

De olho no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo terá pela frente o Londrina-PR, no sábado (17), às 17h, no Mangueirão, em Belém, pela penúltima rodada da primeira fase. Mas antes do jogo, o Remo estuda realizar um “treino aberto” aos torcedores no Baenão. A informação foi confirmada pelo O Liberal com uma fonte interna do clube.

O clube precisa vencer o Londrina no próximo final de semana, para chegar à última rodada da Série C, ainda brigando pela classificação ao quadrangular decisivo. Pensando em manter o bom momento entre jogadores e comissão técnica com a torcida, a diretoria do Remo estuda um treino aberto ao Fenômeno Azul, na próxima sexta-feira (16), no Baenão, aproveitando o “feriadão”.

A diretoria encara a ideia como salutar para todos, porém, aguarda alguns detalhes como logística e provavelmente o treino aberto deve ocorrer somente na sexta-feira, ainda sem horário definido.

O Remo já iniciou as vendas de ingressos para a partida contra o Londrina. A intenção é que mais de 25 mil torcedores estejam no Mangueirão apoiando a equipe nesta reta final da Série C. Os ingressos estão disponíveis no valor de R$30nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana e também de forma online, através do site.