Técnico do Remo prevê dificuldade na 'decisão' contra o Londrina pela Série C

A temporada azulina será decidida nos próximos 10 dias. Neste sábado (17/8), o time do técnico Rodrigo Santana recebe o Londrina, em Belém, precisando vencer para sonhar com a classificação na Série C. O adversário deste sábado é o atual 7º colocado, com 26 pontos, quatro a mais que o Remo, o atual 9º colocado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Entre os remistas, o clima para o duelo não poderia ser outro que não o de ansiedade. O técnico Rodrigo Santana que o diga. "Essa reta final é muito decisiva. Chegamos a entrar no G8, mas escapamos na última rodada. A gente tem a possibilidade de fazer a lição de casa e torcer por um tropeço do Figueirense. Vamos colocar todos os cartazes possíveis para que eles visualizem essa entrada no G8 até a última rodada", brinca o treinador, que disse esperar uma partida dura.

VEJA MAIS

"A gente espera um jogo muito difícil pelo fato da equipe ser muito experiente. É um time perigoso, seguro, de muita agressividade e muito preparado para essa reta final de campeonato. Eu vejo que o empate não seria ruim para eles, uma vez que vão decidir isso em casa. Eles vêm com um jogo estratégico. A gente sim, só tem um plano, que é a vitória. Vamos buscar o resultado desde o primeiro minuto", disse.

Santana também espera contar com o apoio das arquibancadas. "Estamos muito focados para este jogo. Estudamos muito o Londrina, temos o apoio do nosso torcedor. Temos bons números em casa e esperamos fazer o resultado aqui dentro". Após o duelo de sábado, o Remo fecha a primeira fase da Série C contra o São José-RS, o lanterna da competição e já rebaixado à Série D.