Série C: Equipe que está atrás do Remo na tabela tem mais chances de classificação, diz site

O Brasileiro da Série C está na sua reta final e, faltando duas rodadas, o Remo ainda sonha com a classificação à segunda fase, porém, o clube paraense não depende de si para avançar no Brasileirão e precisa fazer sua parte e torcer para tropeços de concorrentes. O site de estatística “Chance de Gol” , fez uma projeção das chances azulinas de chegar ao quadrangular final e Leão possui um percentual de classificação menor de que concorrente que está atrás na tabela.

O Remo está na 9ª posição na tabela da Série C com 22 pontos, um ponto a menos que o Figueirense-SC, que ocupa a última vaga no G-8. De acordo com as informações do “Chance de Gol”, o Remo possui 25.9% de probabilidade de avançar na Série C. Já o Náutico-PE, 10º colocado, possui 26.9% de chances de classificação.

Além do Remo e Náutico, brigam por três vagas na próxima fase o Ypiranga-RS, Londrina-PR, que será o próximo adversário do Remo, além do Figueirense-SC e Tombense-MG. Com chances remotas, menos de 1%, de acordo com o Chance de Gol, estão o Confiança-SE, Floresta-CE, ABC-RN, CSA-AL e Caxias-RS.

Restando apenas duas partidas para o término da primeira fase, o Remo precisa vencer os dois jogos e torcer por tropeços de seus concorrentes (Ypiranga-RS, Londrina-PR e Figueirense-SC), principalmente os dois últimos clubes citados, por estarem mais próximos do Time de Periçá na tabela.

O próximo compromisso do Leão Azul será neste sábado (17), às 17h, no Mangueirão, diante do Londrina-PR, concorrente direto por uma vaga no G-8. Os ingressos da partida estão disponíveis nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, nos valores de R$30 a arquibancada ou dois bilhetes por R$50, cadeira custando R$60 e camarote R$80. Os ingressos também podem ser adquiridos no site.

Remo x Londrina-PR neste sábado (17), pela 18ª rodada da Série C, terá transmissão lance a lance e pelo Portal Oliberal.com e também pela Rádio Liberal +.