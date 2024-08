Depois de cumprir suspensão automática, Diogo Batista retorna ao Remo de olho no Londrina

Depois de cumprir suspensão automática, o lateral-direito Diogo Batista deve ser uma das novidades no time azulino para a partida decisiva deste sábado (17), contra o Londrina, pela 18ª e penúltima rodada da primeira fase. Novamente fora da zona de classificação, o Remo tem a obrigação de vencer esse e o próximo, contra o São José, além de torcer por outros resultados que favoreçam a sua classificação.

Diogo retorna ao time ao lado de Ribamar. Ambos foram suspensos na rodada anterior. O lateral reitera que foi difícil acompanhar a derrota fora de casa. "Ficar de fora é ruim porque o jogador sempre quer ajudar. Mas não tem só eu, os companheiros estão trabalhando forte. Infelizmente o resultado não veio e agora o que é importante é pensar na partida em casa".

Além do retorno dele, outras novidades foram contabilizadas. Rodrigo Santana volta ao comando técnico da equipe, após cumprir suspensão no jogo contra o Confiança. Além deles, Paulinho Curuá também estará disponível, após cumprir suspensão na rodada anterior. No entanto, também ficaram questões delicadas. João Afonso sofreu uma lesão de grau I no músculo reto anterior da coxa direita, enquanto Vidal apresentou uma contratura no semitendíneo direito.

A dupla foi encaminhada ao departamento médico do clube, onde já estavam Felipinho e Marco Antônio, que não participaram do último confronto. Mais uma vez o Remo fará um jogo no Mangueirão, o terceiro na Série C. Para o lateral, o estádio pode ser um diferencial na pressão exercida sobre o adversário.

"A gente sabe que é um jogo importante. Acho que o mais do ano. É agora ou nunca. Aqui a torcida fica mais perto do campo. A gente vai lá treinar, conhecer melhor o gramado, pois treinamos todos os dias no Baenão. Todo mundo já sabe como é, que o campo é mais rápido", avalia o defensor. O Remo é o atual 9º colocado da Série C, com 24 pontos. A partida começa às 17 horas.