Raio-X: adversário do Remo na Série C, Londrina-PR tem defesa sólida e contra-ataque eficiente

O Remo enfrenta o Londrina-PR neste sábado (17), no jogo mais importante da equipe na temporada. Em 9º lugar na Série C do Brasileirão, o Leão precisa vencer os paranaenses para manter vivo o sonho de avançar à próxima fase do torneio. No entanto, o clube azulino enfrentará dificuldades para furar a defesa adversária. Segundo o Sofascore, site especializado em estatísticas, o Tubarão possui bons números defensivos nesta edição da Terceirona.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com a plataforma, o Londrina tem a quinta melhor defesa da Série C, com apenas 14 gols sofridos em 17 rodadas. Em sete delas, a equipe sulista sequer foi vazada, o que faz do clube o terceiro com o maior número de jogos sem sofrer gols na competição.

VEJA MAIS

Ofensivamente, o Londrina costuma abdicar da bola e prefere atuar em transições rápidas para o ataque. Esse estilo de jogo é evidenciado pelo baixo índice de posse de bola da equipe, com uma média de apenas 50,2% por jogo, segundo o Sofascore.

No entanto, as transições costumam ser letais. Ainda de acordo com a plataforma, o Londrina é o clube que mais finaliza a gol em toda a Série C, com uma média de 14 chutes por partida. Essas finalizações, inclusive, costumam surgir em lances de bola parada. Segundo o Sofascore, o Tubarão é o segundo time que mais tem escanteios na Série C, com uma média de seis por partida.

Nesse estilo de jogo, baseado em uma defesa sólida e transições rápidas para o ataque, dois atletas se destacam. Um deles é o lateral-direito Maurício Lima, de 23 anos. Ele atuou em 16 partidas pelo Londrina na Série C, marcou quatro gols no ano e tem a terceira melhor nota média do torneio: 7,39.

Outro destaque é o atacante Iago Telles, de 24 anos, que joga como ponta-esquerda. Ele tem 16 jogos pelo Londrina na temporada, com dois gols marcados e uma média de cinco finalizações por partida, segundo o Sofascore. Sua nota na Série C é 7,32, a sexta maior da competição.

A partida entre Remo e Londrina, válida pela 18ª rodada da Série C, será disputada no estádio Mangueirão, em Belém. O duelo terá cobertura em tempo real pelo Oliberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.