Adversário do Remo, Londrina aciona CBF para mudar data e hora do jogo após marcar voo para Belém

A delegação do Londrina-PR, que teve dois voos cancelados para Belém, já tem outra data e horário para chegar a capital paraense, para enfrentar o Remo, pela 18ª rodada da Série C, partida marcada para este sábado (17), no Mangueirão. Mas a diretoria do LEC busca junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudanças no dia e no horário do jogo.

A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal com o Londrina. O Clube do Café informou que a delegação sairá de Maringá (PR) com destino a Campinas (SP), às 19h desta sexta-feira (16). O elenco e segue para Belém de Campinas, com saída prevista para ocorrer às 21h30. A equipe paranaense não informou o horário de chegada na capital paraense.

O clube informou que busca junto à Confederação Brasileira de Futebol uma mudança de data e horário da partida contra o Remo, que até o momento segue marcada para este sábado, em Belém.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Remo, que aguarda um parecer da CBF, em relação a possíveis mudanças de data e horário da partida diante do Londrina, pela Série C.