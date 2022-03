Remo divulga nota e registra B.O. contra executivo da Tuna por 'invasão ao gramado portando uma faca'

O Remo enviou uma nota à equipe de esportes de O Liberal, em que afirma ter registrado um boletim de ocorrência contra o executivo da Tuna Luso, Vinícius Pacheco. Segundo o clube azulino, por causa de uma "invasão ao gramado portando uma faca", no jogo da última terça-feira (29), no Baenão, em que o Remo se classificou à final do Parazão nos pênaltis.

VEJA MAIS

À princípio, Vinícius acusou à arbitragem que a faca teria sido atirada ao gramado. No entanto, na nota, o Remo se defendeu das acusações, afirmando que "não há registro de imagens de arremesso da faca ao gramado".

Vinícius Pacheco (à direita) é o executivo de futebol da Tuna (Ascom Tuna Luso)

Confira a nota do Remo na íntegra:

"O Clube do Remo informa que registrou um Boletim de Ocorrência contra o gerente da Tuna Luso, Vinícius Pacheco, sobre a invasão ao gramado portando uma faca, na partida da última terça (29), no Banpará Baenão, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Paraense.

A diretoria também informa que não há registro de imagens de arremesso da faca ao gramado e que pelas câmeras de segurança pode-se ver o dirigente entrando no gramado e se dirigindo ao banco de reservas da Tuna e de lá saindo com a faca na mão em direção a mesa de arbitragem.

O Boletim de Ocorrência foi entregue ao delegado do jogo".

Tuna Luso

A equipe de O Liberal buscou contato diretamente com Vinícius Pacheco. No entanto, Vinícius não respondeu aos questionamentos. Já de acordo com a assessoria de imprensa da Tuna Luso, o clube irá aguardar um posicionamento do próprio Vinícius - que é diretamente citado na nota do Remo -, para então se manifestar.

Comissão de arbitragem

O árbitro da partida, Djonaltan Costa de Araújo, não registrou o momento na súmula, após o jogo. A reportagem buscou o presidente da comissão de arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF), Lúcio Ipojucan, para entender as razões sobre o caso não ter sido registrado. Ipojucan respondeu: "A súmula já foi publicada, nada mais a acrescentar sobre o assunto".