Zagueiro do Corinthians entra na mira do Remo para a disputa da Série C do Brasileiro

O zagueiro Igor Morais, de 23 anos, está na mira do Remo para o Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador cria das categorias de base do São Paulo-SP, mas que atualmente pertence Corinthians-SP. Igor estava emprestado ao Rio Branco-PR, para a disputa do Campeonato Paranaense. A informação foi confirmada por uma fonte do Leão Azul.

VEJA MAIS

O clube paraense busca no mercado algumas peças para compor o elenco para o restante da temporada 2022. Após o término do campeonato estadual, o jogador retornaria ao Timão, porém, não possui espaço no clube paulista. Mesmo sendo profissional, o jogador atuou nos últimos anos pela categoria Sub-23.

Atualmente no elenco o Remo possui como opções na zaga experiente Marlon, Everton Sena e Daniel Felipe que foram contratados nesta temporada, além de Kevem, que foi pouco utilizado e Davi, atleta da categoria de base.