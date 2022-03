Herói da classificação, goleiro do Remo comemora vitória e chegada à final; vídeo

A vitória sofrida nos pênaltis acabou com o desespeero do torcedor azulino, que assistia atento as cobranças de pênalti, entre Clube do Remo e Tuna Luso. Ao final, o Remo venceu por 4 a 2, com grande destaque para a atuação do goleiro Vinícius, que defendeu as cobranças de Kauê e Jaime. Ao final, o alívio da classificação foi externado pelo arqueiro azulino, que comemorou a vitória e o apoio constante da torcida. Veja o momento: