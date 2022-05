Remo deve ter mais dois retornos para jogo que pode valer a liderança da Série C

Nas últimas semanas, o elenco Remo enfrenta uma série de lesões, inclusive de titulares. Mas o técnico Paulo Bonamigo pode ter mais duas notícias positivas para o jogo contra o Ypiranga-RS, na próxima segunda-feira (23), pela Série C. Além da possível estreia do volante Jean Patrick - como informado por O Liberal -, os laterais Rony e Renan Castro iniciaram o trabalho de transição, e podem ser opções.

VEJA MAIS

No início do mês, o lateral-esquerdo Renan Castro foi submetido a uma cirurgia de emergência por causa de uma apendicite. O jogador recebeu alta poucos dias depois e iniciou o trabalho de recuperação. Enquanto isso, Leonan foi o titular da posição neste período, na maioria dos jogos, enquanto Rony ainda chegou a atuar na esquerda uma vez.

Por falar em Rony, o lateral-direito de ofício também está próximo de retornar. O jogador foi mais um que iniciou a fase de transição, após fazer um trabalho de recuperação da lesão no adutor, que o tirou dos últimos quatro jogos. Caso jogue contra o Ypiranga, Rony retornará exatamente um mês depois da sua última partida, no empate em 2 a 2 contra o São José.

Vale lembrar, o Remo vem tendo dificuldades no lado direito da defesa. Além de Rony, o titular da posição, Ricardo Luz, teve uma recaída na fase final do tratamento e ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa. Com isso, o Leão contratou Celsinho, para a função. O jogador já foi anunciado e aguarda a regularização.

Acompanhe Ypiranga e Remo, começa às 20h, no Estádio Colosso da Lagoa. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.