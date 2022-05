Lateral do Remo diz que vitória sobre o Mirassol-SP 'deu confiança' ao time

O Remo conseguiu fechar a sexta rodada na quarta colocação na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do por 3 a 1 em cima do líder Mirassol-SP no domingo (15), no Baenão, o Leão chegou a 10 pontos. Com isso, o lateral-esquerdo azulino Leonan, autor de um dos gols do último jogo, afirmou que o resultado da partida deu mais confiança aos jogadores e possibilidades de conseguirem uma sequência de vitórias.

“Eu acho que uma vitória contra o líder do campeonato, até então invicto, nos dá muita confiança. Obviamente, nos faz crescer e ambicionar coisas grandes na competição. A gente quer muito engatar uma sequência de vitórias e acho que o momento é agora, já que após o jogo contra o Ypiranga-RS, temos dois jogos em casa”,declarou o jogador.

Leonan, que marcou o terceiro gol com a camisa azulina, também ressaltou que o resultado foi muito importante para dar mais tranquilidade para o time, que estava se sentindo pressionado por conta da última semana, em que havia perdido para o Brasil de Pelotas-RS e para o Cruzeiro.

“O torcedor acaba ficando um pouco impaciente, quer ver um futebol bonito, que o time ganhe, não é diferente da gente, também almejamos isso. Mas nem sempre as coisas saem como o planejado. Fico feliz por mais um gol e que continue saindo, pode ser com a perna direita, esquerda, de cabeça, que a gente continue no caminho das vitórias, isso é o mais importante”, pontuou o lateral.

Com um modelo diferente este ano, Leonan disse que talvez o Remo consiga se classificar no G8 com 30 ou 32 pontos. No entanto, o lateral afirmou que o time não pensa muito a frente e sim jogo a jogo.

“Eu acho que a gente tem que pensar a cada partida, somando pontos jogo a jogo. O próximo desafio é contra o Ypiranga, uma equipe muito difícil de ser enfrentada lá em Erechim. Vamos somando pontos e com certeza no final a gente vai atingir o nosso objetivos”, finalizou.

Agenda

O próximo jogo do Remo ocorre só na segunda (23), contra o Ypiranga-RS, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul. A partida terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com