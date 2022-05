Com saída de Gedoz, Jean Patrick vai usar a camisa 10 no Remo; entenda

O Remo tem um novo camisa 10: o meia Jean Patrick. Com a saída de Felipe Gedoz da equipe, o novo contratado do Leão vai "herdar" a tradicional numeração do uniforme remista. A informação foi confirmada por uma fonte de O Liberal ligada ao clube azulino.

Em 2022, o Remo tem adotado o sistema de numerações fixas. Isso significa que os jogadores, seja titulares ou reservas, não importando a posição, podem escolher o número que bem entender. A numeração escolhida, no entanto, deve acompanhar o atleta até o final do ano.

No início da temporada, a camisa 10 do Remo era do meia Felipe Gedoz. No entanto, o jogador se envolveu em episódios de indisciplica e acabou sendo dispensado da equipe. Com a camisa 10 "vaga", Jean Patrick decidiu utilizar o número no restante da temporada.

Anunciado como reforço do Remo no dia 4 de abril, Jean Patrick ainda vive a ansiedade para estrear pelo Leão. O jogador, que chegou ao Baenão lesionado, estava se recuperando no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp) nas últimas semanas. Nesta segunda-feira (16), o meia foi liberado para treinar com o restante do elenco.

Apesar disso, a presença de Jean Patrick entre os titulares da partida de sábado ainda é incerta. Segundo fontes ligadas ao Remo, o jogador ainda está com a parte física prejudicada devido ao tempo parado. A expectativa é que o meia seja relacionado, mas não apareça entre os 11 iniciais.

Quarto colocado na tabela da Série C, com 10 pontos, o Remo pode terminar a próxima rodada na liderança da Terceirona. O Leão depende de uma combinação de resultados. Acompanhe a partida contra o Ypiranga-RS, fora de casa, lance a lance pelo portal OLiberal.com.