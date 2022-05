Após primeiro gol pelo Remo, Vanílson avalia dupla de ataque com Brenner: ‘Seria uma boa opção’

O atacante Vanílson marcou seu primeiro gol pelo Remo no jogo contra o Mirassol-SP, no último domingo (15), no Baenão. O jogador chegou ao Leão em abril e vivia a expectativa de marcar com a camisa azulina. Em entrevista coletiva, o atleta disse que ficou muito feliz por ter marcado o primeiro gol diante da torcida.

“É uma sensação muito boa. Tinha um pouco de ansiedade da minha parte. Sabia que o momento ia chegar, fui feliz em fazer nesse jogo [contra o Mirassol] e agora é trabalhar para fazer mais. É uma emoção muito grande fazer gol com a torcida, que vibra, está cantando sempre, apoiando nos momentos bons e cobrando nos momentos difíceis”, declarou o jogador.

Contra o Mirassol, Vanílson entrou no lugar do atacante Brenner, artilheiro do Remo na Série C, no entanto, alguns torcedores pedem que os dois formem uma dupla de ataque. Sobre isso, o jogador afirmou que este modelo é uma boa opção.

"Quem define é o professor [Paulo Bonamigo]. [Mas] eu acho que cabe sim. Todo mundo quer jogar, seria uma boa opção. Já tivemos isso contra o Brasil de Pelotas, numa situação adversa, mas eu estou aí, se tiver oportunidade quero aproveitar. Vamos sempre está brigando pela posição, é uma briga boa, saudável e quem só tem a ganhar é o Remo”, falou Vanílson.

Com a vitória em cima do lider Mirassol e a atuação convincente, o Leão está na quarta posição na tabela. O atacante acredita que o bom desempenho da equipe vai se manter e que dá para encaixar mais vitórias seguidas na Série C.

"Dá para engatar umas três vitórias [seguidas] ou até mais. Temos um elenco muito bom, qualificado e quem está no Remo tem sempre que pensar em vencer. É um time grande e a gente tem que pensar em brigar lá na frente no campeonato. Hoje estamos na parte de cima, mas o nosso objetivo é chegar em primeiro”, avaliou o jogador.

Agenda

O próximo jogo do Remo ocorre só na segunda (23), contra o Ypiranga-RS, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul.