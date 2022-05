Remo: Brenner sobre possível dupla de ataque com Vanílson: 'Bonamigo responderia melhor'

Após marcar na vitória do Remo por 2 a 1 sobre o Confiança, o atacante azulino Brenner assumiu a vice-artilharia da Série C com três gols. Com as características do camisa 9 do Leão, que sai da área e ajuda na criação e tem um passe qualificado, parte dos torcedores pedem uma dupla com o centroavante Vanílson.

Em entrevista desta terça-feira (3), no Estádio do Baenão, Brenner falou sobre o tema: "Falando por mim, em certos momentos do jogo, vai caber sim colocar nós dois à frente. Mas é uma pergunta que tem que chamar o [técnico Paulo] Bonamigo e perguntar para ele. Da minha parte, não tem problema algum, até porque consigo sair da área. Mas é uma pergunta que o Bonamigo responderia melhor", brincou.

Com nove gols em 18 jogos, Brenner tem conseguido superar um problema que o Remo enfrentou nos últimos: a falta de atacantes artilheiros de fato. Mas, apesar dos números, o camisa 9 garante não estar satisfeito:

"A gente jamais pode estar satisfeitos com a nossa performance. Temos que sempre procura evoluir. Tanto taticamente, fisicamente, psicologicamente e emocionalmente temos que buscar algo a mais. A gente está chegando no meio da temporada e é continuar ajudando da minha melhor maneira possível, seja com gols ou assistências", concluiu.

O Remo volta a campo no sábado (7), às 19h, contra o Brasil de Pelotas. A partida, válida pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, ocorre no Estádio Bento Freitas. Acompanhe ao vivo a transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.