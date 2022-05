Bonamigo relembra primeiro jogo como treinador do Remo: 'fui pro banco sem conhecer ninguém'; vídeo

O técnico Paulo Bonamigo relembrou os acontecimentos que antecederam a estreia dele pelo Remo ainda no ano 2000, na primeira passagem pelo Leão. Em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira nesta terça-feira (3), o treinador disse que começou comandar a equipe "no susto", sem conhecer o elenco. Apesar disso, a estreia no banco de reservas azulino foi com vitória.

"A minha estreia foi no domingo, mas no sábado eu tinha vencido o primeiro turno do Campeonato Maranhense com o Sampaio Correia. Acabou a final eu peguei um avião pra Belém e já me hospedei no hotel onde o time tava concentrado. Entrei logo na preleção", disse Bonamigo.

Segundo o treinador, a equipe azulina estava em má fase na temporada. O clube vinha de sete partidas sem vencer no Parazão e havia sido eliminada da Copa do Brasil pro América de Natal. Apesar do momento conturbado, Boanmigo disse que se indentificou rapidamente com o cargo de treinador.

"Conversei com o Fernando, preparador físico. Ele disse que estava sem auxiliar técnico e sem comando. Então, naquele momento, sem conhecer ninguém, fui pro banco de reservas. Minha estreia foi contra o Venus, no Baenão, com um grupo praticamente desconhecido, mas vencemos", explicou Bonamigo.

Após o início turbulento, Bonamigo se estabilizou no cargo e se tornou um dos técnicos mais vitoriosos pelo Leão. Em três passagens, o treinador conquistou dois acessos - em 2000 e 2020 - e um título paraense.