Remo: Com contrato para 2023, Curuá cita cobranças, dificuldades e projeta 2024 no Baenão

O Remo vive um clima melancólico para a partida contra o Altos-PI, no próximo sábado (26), às 16h, no Baenão. A equipe azulina está eliminada da Série C e enfrentará o clube piauiense, que já está rebaixado, fazendo com que a última rodada do Brasileiro seja um simples amistoso. A cobrança por parte da torcida é grande e, quem é jogador local, sabe muito bem como trabalhar com essa pressão, que às vezes vem da própria família. O volante Paulinho Curuá comentou sobre o assunto e lamentou o Remo não brigar por classificação na Série C.

O jogador paraense citou as cobranças que vem recebendo, principalmente pelo fracasso da equipe em mais uma Série C, mas garante que encara bem tudo isso e afirmou que as principais cobranças são feitas por pessoas próximas.

“A cobrança é mais difícil da família quando vem, mas eles entendem o nosso lado. A cobrança do torcedor também é normal com os jogadores locais. Já estou acostumado com a pressão e é tentar evoluir e melhorar e pensar na próxima temporada”, comentou.

Paulinho Curuá, de 26 anos, traz no nome a cidade em que nasceu. O jogador que é um dos poucos que possuem contrato até o ano que vem e irá permanecer no Baenão, comentou sobre alguns erros cometidos pelo time que custou caro na reta final da Série C.

“Alguns jogos bobos que deixamos a desejar, acabamos vacilando e no final acaba contando bastante isso e sentimos a falta desses pontos. Infelizmente não conseguimos classificar e brigar pelo acesso e agora é tentar manter a cabeça boa, pensar no que está por vir. Eu vou ficar no clube, preciso me cuidar, pensar na próxima temporada e tentar esse acesso em 2024”, disse.

O volante foi questionado sobre a sua saída no mês de abril e posteriormente o seu retorno ao Leão. O meio-campista afirmou que isso atrapalhou, porém, é necessário tirar coisas boas dessa temporada complicada para o Remo, em que o Leão Azul fracassou em todas as competições.

“Sim, acredito que atrapalhou [saída em abril]. Não posso colocar isso como desculpa, tínhamos um elenco preparado, um elenco bom e infelizmente as coisas não ocorreram como queríamos, mas temos que seguir, o futebol, é assim, as outras equipes também lutam, brigam pela classificação. Agora é cabeça erguida. Temos que tirar proveito das coisas positiva que ocorreram, sabemos que no início do ano fizemos uma boa campanha, chegamos à terceira fase da Copa do Brasil e na final do estadual, mas foi um ano difícil pois não conseguimos os objetivos como o título estadual e o acesso, lamentamos, mas isso faz parte temos que estar preparados para isso também”, falou.

Mesmo com o jogo não valendo nada, jogadores saindo e a expectativa baixíssima de público contra o Altos, Curuá afirmou que o ambiente do clube segue o mesmo, com a preparação forte para a partida.

“A preparação é a mesma, como vem sendo nos últimos jogos. Sabemos que temos compromisso com o clube, da minha parte no que eu puder fazer, me empenhar ao máximo, apesar do jogo não valer nada, mas vamos nos doar e fazer um bom jogo”, comentou.