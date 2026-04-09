Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Vasco da Gama Partida pela 11ª rodada da Série A será neste sábado, às 16h30, em Belém O Liberal 09.04.26 19h27 O torcedor remista já pode garantir o bilhete para o jogo deste sábado, contra o Vasco da Gama. (Cristino Martins/O Liberal) O Remo iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Vasco, marcado para este sábado (11), às 16h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os valores variam conforme o setor escolhido. No lado A, as arquibancadas custam R$ 80, enquanto as cadeiras estão sendo vendidas por R$ 160. Já no lado B, os ingressos de arquibancada saem por R$ 60, e as cadeiras custam R$ 120. A torcida do Vasco ficará localizada no lado B das arquibancadas, em área reservada. Para os visitantes, o valor do ingresso foi definido em R$ 160. As entradas podem ser adquiridas nas Lojas Rei da Amazônia, nas lojas oficiais do Remo e também pela internet. A expectativa para o duelo é de um bom público no Mangueirão, seja pela data e horário ou pela situação do adversário azulino, que vem de uma derrota no clássico contra o Botafogo. VEJA MAIS Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário Vasco desembarca em Belém para a partida contra o Remo pelo Brasileirão Gigante da Colina fará dois treinos no CT do Paysandu antes do duelo contra o Leão Azul Vitória na Copa Norte não esconde alerta de Condé no Remo: “Falta capricho” O treinador azulino observou que o problema das chances perdidas vem se repetindo nos últimos jogos Dentro de campo, as equipes chegam com desempenho semelhante nos últimos compromissos. Nos três jogos mais recentes, cada time soma uma vitória, um empate e uma derrota. No meio de semana, o Remo venceu o Amazonas pela Copa Norte, enquanto o Vasco empatou com o Barracas Central pela Copa Sul-Americana. Já no Brasileirão, o Clube do Remo segue na luta para escapar da zona de rebaixamento, estando atualmente em 18º, com sete pontos. Já o Gigante da Colina vem em situação um pouco melhor, na 12ª posição, com 12 pontos conquistados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro remo x vasco jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Vasco da Gama Partida pela 11ª rodada da Série A será neste sábado, às 16h30, em Belém 09.04.26 19h27 futebol Lembra dele? Atacante Felipe Vizeu, ex-Remo, decide jogo na Libertadores da América Jogador, que atuou com a camisa azulina em 2025, fez o gol da vitória do Sporting Cristal sobre o Cerro Porteño 09.04.26 15h20 futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 futebol Vasco desembarca em Belém para a partida contra o Remo pelo Brasileirão Gigante da Colina fará dois treinos no CT do Paysandu antes do duelo contra o Leão Azul 09.04.26 14h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 futebol Lembra dele? Atacante Felipe Vizeu, ex-Remo, decide jogo na Libertadores da América Jogador, que atuou com a camisa azulina em 2025, fez o gol da vitória do Sporting Cristal sobre o Cerro Porteño 09.04.26 15h20