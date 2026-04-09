Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Vasco da Gama

O Remo iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Vasco, marcado para este sábado (11), às 16h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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Os valores variam conforme o setor escolhido. No lado A, as arquibancadas custam R$ 80, enquanto as cadeiras estão sendo vendidas por R$ 160. Já no lado B, os ingressos de arquibancada saem por R$ 60, e as cadeiras custam R$ 120.



A torcida do Vasco ficará localizada no lado B das arquibancadas, em área reservada. Para os visitantes, o valor do ingresso foi definido em R$ 160.



As entradas podem ser adquiridas nas Lojas Rei da Amazônia, nas lojas oficiais do Remo e também pela internet. A expectativa para o duelo é de um bom público no Mangueirão, seja pela data e horário ou pela situação do adversário azulino, que vem de uma derrota no clássico contra o Botafogo.

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Dentro de campo, as equipes chegam com desempenho semelhante nos últimos compromissos. Nos três jogos mais recentes, cada time soma uma vitória, um empate e uma derrota.No meio de semana, o Remo venceu o Amazonas pela Copa Norte, enquanto o Vasco empatou com o Barracas Central pela Copa Sul-Americana.

Já no Brasileirão, o Clube do Remo segue na luta para escapar da zona de rebaixamento, estando atualmente em 18º, com sete pontos. Já o Gigante da Colina vem em situação um pouco melhor, na 12ª posição, com 12 pontos conquistados.