Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Vasco da Gama

Partida pela 11ª rodada da Série A será neste sábado, às 16h30, em Belém

O Liberal
fonte

O torcedor remista já pode garantir o bilhete para o jogo deste sábado, contra o Vasco da Gama. (Cristino Martins/O Liberal)

O Remo iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Vasco, marcado para este sábado (11), às 16h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Os valores variam conforme o setor escolhido. No lado A, as arquibancadas custam R$ 80, enquanto as cadeiras estão sendo vendidas por R$ 160. Já no lado B, os ingressos de arquibancada saem por R$ 60, e as cadeiras custam R$ 120.

A torcida do Vasco ficará localizada no lado B das arquibancadas, em área reservada. Para os visitantes, o valor do ingresso foi definido em R$ 160.

As entradas podem ser adquiridas nas Lojas Rei da Amazônia, nas lojas oficiais do Remo e também pela internet. A expectativa para o duelo é de um bom público no Mangueirão, seja pela data e horário ou pela situação do adversário azulino, que vem de uma derrota no clássico contra o Botafogo.

VEJA MAIS

image Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte
Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário

image Vasco desembarca em Belém para a partida contra o Remo pelo Brasileirão
Gigante da Colina fará dois treinos no CT do Paysandu antes do duelo contra o Leão Azul

image Vitória na Copa Norte não esconde alerta de Condé no Remo: “Falta capricho”
O treinador azulino observou que o problema das chances perdidas vem se repetindo nos últimos jogos



Dentro de campo, as equipes chegam com desempenho semelhante nos últimos compromissos. Nos três jogos mais recentes, cada time soma uma vitória, um empate e uma derrota.

No meio de semana, o Remo venceu o Amazonas pela Copa Norte, enquanto o Vasco empatou com o Barracas Central pela Copa Sul-Americana.

Já no Brasileirão, o Clube do Remo segue na luta para escapar da zona de rebaixamento, estando atualmente em 18º, com sete pontos. Já o Gigante da Colina vem em situação um pouco melhor, na 12ª posição, com 12 pontos conquistados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série a 2026

futebol brasileiro

remo x vasco

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Vasco da Gama

Partida pela 11ª rodada da Série A será neste sábado, às 16h30, em Belém

09.04.26 19h27

futebol

Lembra dele? Atacante Felipe Vizeu, ex-Remo, decide jogo na Libertadores da América

Jogador, que atuou com a camisa azulina em 2025, fez o gol da vitória do Sporting Cristal sobre o Cerro Porteño

09.04.26 15h20

futebol

Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte

Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário

09.04.26 14h39

futebol

Vasco desembarca em Belém para a partida contra o Remo pelo Brasileirão

Gigante da Colina fará dois treinos no CT do Paysandu antes do duelo contra o Leão Azul

09.04.26 14h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira

09.04.26 7h00

FUTEBOL

Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado

Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo

08.04.26 20h24

PAPÃP B

Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus

De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia

09.04.26 8h00

futebol

Lembra dele? Atacante Felipe Vizeu, ex-Remo, decide jogo na Libertadores da América

Jogador, que atuou com a camisa azulina em 2025, fez o gol da vitória do Sporting Cristal sobre o Cerro Porteño

09.04.26 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda